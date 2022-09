ఆశ్చర్యం కలిగిస్తున్న విపక్షాల మాటలు: మంత్రి కేటీఆర్‌

September 26, 2022 / 10:37 AM IST

హైదరాబాద్‌: విపక్షాల పొంతన లేని మాటలు ఆశ్చరం కలిగిస్తున్నాయని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే అవార్డుల్లో తెలంగాణ టాప్‌లో ఉంటుంది. అయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదంటూ ప్రతిపక్షాలు విమర్శిస్తున్నాయని ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

‘గ్రామీణ స్వచ్ఛ సర్వేక్షణ్‌ ర్యాంకింగ్స్‌లో దేశంలోనే తెలంగాణ మొదటిస్థానంలో నిలిచింది. స్వచ్ఛ ర్యాంకుల్లో రాష్ట్రంలోని మున్సిపాలిటీలు 16 అవార్డులు గెలుచుకున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే ర్యాంకుల్లో తెలంగాణ అగ్రభాగంలో ఉంది. అయినా తెలంగాణలోని విపక్షాలు.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏమీ చేయలేదంటున్నాయి. విపక్షాల పొంతన లేని మాటలు ఆశ్చరాన్ని కలిగిస్తున్నాయి’ అని మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

Telangana tops the Nation in Swachh Sarvekshan Grameen rankings

Telangana Municipalities win 16 awards in Swachh rankings

Many rankings & indices of Govt of India show the state on Top

Opposition in Telangana says our Govt hasn’t done much!

Wonder what perverse logic this is?

— KTR (@KTRTRS) September 26, 2022