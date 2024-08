KTR | మేఘాపై సీఎం రేవంత్‌ ప్రత్యేక ఔదార్యం.. ఈ బంధం వెనక మతలబు ఏంటో?: కేటీఆర్

August 20, 2024 / 10:49 AM IST

హైదరాబాద్‌: మేఘా ఇంజినీరింగ్ సంస్థపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక ఔదార్యం చూపిస్తున్నారని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. సుకిశాలపై సీఎం రేవంత్‌.. మేఘా బంధం వెనకున్న మతలబు ఏంటని ప్రశ్నించారు. సుంకిశాల ప్రమాదానికి కారణమైన మెఘా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని బ్లాక్ లిస్ట్ చేయాలని, ప్రమాదంపై న్యాయ విచారణ చేయాలని ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా డిమాండ్ చేసినా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదన్నారు.

సుంకిశాల ప్రాజెక్టు ప్రమాదానికి కారణమైన ఆ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిపోయి.. ఆ సంస్థకు రూ.4,350 కోట్ల కొడంగల్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అప్పజెప్పనున్నారని చెప్పారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే మెఘా ఇంజనీరింగ్ కంపెనీని తెలంగాణ సంపద దోచుకు వెళ్తున్న ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీగా అభివర్ణించిన రేవంత్ రెడ్డి.. నేడు అదే సంస్థపై ఎందుకింత ఔదార్యం, ప్రేమ చూపిస్తున్నారో ప్రజలకు తెలిపాలన్నారు. మేఘా ఇంజినీరింగ్‌పై రేవంత్‌కు ఉన్న ప్రత్యేక ఆసక్తి, అందులోని ఆంతర్యం ఏంటని ప్రశ్నించారు.

As the principal opposition, we’ve been demanding a judicial inquiry into the Sunkishala incident and blacklisting of Megha Engineering

Instead of acting on MEIL whose negligence has resulted in the Sunkishala mishap, now apparently CM Revanth Reddy is going to reward them with… https://t.co/fN4SA1U5Un pic.twitter.com/Mru1j2PIzl

— KTR (@KTRBRS) August 20, 2024