నడ్డా చెప్పులు మోసే గులామ్‌ ఎవరు?.. మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌

August 27, 2022 / 11:38 AM IST

హైదరాబాద్‌: బీజేపీ నేతలపై మంత్రి కేటీఆర్‌ సెటైర్లు వేశారు. బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా నేడు రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు జేపీ నడ్డా చెప్పులు మోసే గులామ్‌ ఎవరు అంటూ మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఓ ప్రశ్నవేశారు. దీనికి తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుందని కచ్చితంగా చెబుతున్నానని వ్యంగ్యంగా ట్వీట్‌ చేశారు.

Pop quiz:

Which Ghulam will carry the Chappal of JP Nadda today?

Am sure there is intense competition 😁 pic.twitter.com/Tz8YiCYIiS

— KTR (@KTRTRS) August 27, 2022