February 14, 2023 / 03:28 PM IST

హైద‌రాబాద్‌: ఇండియాలోని బీబీసీ ఆఫీసుల‌పై ఇవాళ ఐటీశాఖ సోదాలు నిర్వ‌హిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ నేప‌థ్యంలో మంత్రి కేటీఆర్ త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. ఆ దాడుల ప‌ట్ల ఆయ‌న ఆశ్చ‌ర్యాన్ని వ్య‌క్తం చేశారు. కొన్ని వారాల క్రిత‌మే ప్ర‌ధాని మోదీపై బీబీసీలో డాక్యుమెంట‌రీ ప్ర‌సారం అయ్యింద‌ని, ఇప్పుడు భార‌త్‌లోని బీబీసీ ఆఫీసుల‌పై ఐటీ దాడులు జ‌రుగుతున్నాయ‌ని అన్నారు. ఐటీ, సీబీఐ, ఈడీ లాంటి ఏజెన్సీలు న‌వ్వులపాలు అవుతున్నాయ‌ని, ఆ సంస్థ‌లు బీజేపీ కీలుబొమ్మ‌లుగా మారిన‌ట్లు కేటీఆర్ విమర్శించారు. కేంద్ర ప్ర‌భుత్వ వైఖ‌రిని ప్ర‌శ్నించిన మంత్రి కేటీఆర్‌.. త‌ర్వాత ఎటువంటి చ‌ర్య‌ను తీసుకుంటార‌ని అడిగారు. అదానీ స్టాక్స్‌పై నివేదిక ఇచ్చిన హిండెన్‌బ‌ర్గ్ సంస్థ‌పై ఐటీ దాడి చేయిస్తారా అని ఆయ‌న ప్ర‌శ్నించారు. లేదంటే ఆ సంస్థ‌నే టేకోవ‌ర్ చేసుకుంటారా అని ఆయ‌న విమ‌ర్శించారు.బీబీసీపై ఐటీ రెయిడ్స్‌కు సంబంధించి వివిధ మీడియా సంస్థ‌లు రాసిన క‌థ‌నాల‌ను త‌న ట్వీట్‌లో మంత్రి ట్యాగ్ చేశారు.

What a surprise!! 😁

A few weeks after they aired the documentary on Modi, BBC India now raided by IT

Agencies like IT, CBI and ED have become laughing stock for turning into BJP’s biggest puppets

What next? ED raids on Hindenberg or a hostile takeover attempt? pic.twitter.com/yaZ4ySw88f

— KTR (@KTRBRS) February 14, 2023