June 18, 2022 / 11:05 PM IST

అగ్నివీరుల‌పై కేంద్ర‌మంత్రి కిష‌న్ రెడ్డి సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేశారు. అగ్నిప‌థ్ కింద రిక్రూట్ అయిన అగ్నివీరుల‌కు ప‌లు ర‌కాల స్కిల్స్ నేర్పిస్తామ‌ని ఓ ఇంట‌ర్వ్యూలో చెప్పిన ఆయ‌న అవేంటో వివ‌రించారు. మిల‌ట‌రీలో డ్రైవ‌ర్స్‌, ఎల‌క్ట్రిషియ‌న్స్‌, బ‌ట్ట‌లు ఉతికేవారు, హెయిర్ క‌ట్టింగ్ చేసేవాళ్లు అని.. ఇలా వేల పోస్టులు ఉంటాయ‌ని తెలిపారు. అందులో అగ్నిప‌థ్ కింద రిక్రూట్ అయిన వారిని ఉప‌యోగించుకుంటామ‌ని చెప్పారు. కేంద్ర‌మంత్రి కిష‌న్ రెడ్డి చేసిన ఈ వ్యాఖ్య‌లు ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి.

Shocking Statement –

In Press Conference Union Minister Kishan Reddy says Agniveers will be trained with skills of drivers, electricians, washermen, barbers and after 4 years of training Agniveers can be helpful for these posts#AgnipathScheme @KTRTRS @umasudhir pic.twitter.com/PIiZ4BMkES

— krishanKTRS (@krishanKTRS) June 18, 2022