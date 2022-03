March 9, 2022 / 03:16 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొలువుల జాత‌ర‌పై టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించారు. 80,039 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేస‌న్లు నేటి నుంచే వెలువ‌డుతాయ‌ని సీఎం కేసీఆర్ శాస‌న‌స‌భా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించి చ‌రిత్ర సృష్టించార‌ని క‌విత ప్ర‌శంసించారు.

స‌మ‌ర్థ‌వంత‌మైన కేసీఆర్ నాయ‌క‌త్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో మెరుగైన ఫ‌లితాలు సాధిస్తుంద‌ని ఆమె పేర్కొన్నారు. 80,039 ఉద్యోగ నియామ‌కాల్లో స్థానికుల‌కు 95 శాతం ఉద్యోగాలు దక్కేలా ప్ర‌భుత్వం చ‌ర్య‌లు తీసుకోవ‌డం హ‌ర్షించ‌ద‌గ్గ విష‌య‌మ‌ని తెలిపారు. మ‌రో 11,103 మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల‌ను క్ర‌మ‌బ‌ద్దీక‌రిస్తామ‌ని సీఎం ప్ర‌క‌టించ‌డం ప‌ట్ల హ‌ర్షం వ్య‌క్తం చేశారు.

CM Sri #KCR garu creates history as we continue to excel in his able leadership! 95% jobs for the locals of our state as the Hon’ble CM announces 80,039 State Govt. job openings and regularising 11,103 contractual jobs after fulfilling the promise of giving 1,32,899 Govt jobs pic.twitter.com/wCay031au7

