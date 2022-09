September 17, 2022 / 11:53 AM IST

హైద‌రాబాద్ : హైద‌రాబాద్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో పాటు బీజేపీ నాయకుల‌కు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌ల్వ‌కుంట్ల క‌విత ప‌లు ప్ర‌శ్న‌లు సంధించారు. స్వతంత్ర ఉద్యమంలో మీ పాత్ర ఏంటి..? హైదరాబాద్ సమైక్యత ఉద్యమంలో బీజేపీ పాత్ర ఏంటి.? తెలంగాణ ఉద్యమం లో మీ పాత్ర ఏంటి..? అని క‌విత ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ప్ర‌శ్నించారు. హైదరాబాద్ ప‌ర్య‌ట‌న‌లో ఉన్న అమిత్ షాతో బీజేపీ నేత‌లు ఈ ప్ర‌శ్న‌ల‌కు స‌మాధానం చెప్పాల‌ని క‌విత డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ బిడ్డగా, వీటి సమాధానాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నాన‌ని ఆమె పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాలకు వచ్చి హామీలివ్వడం, ప్రజలు వారిని తిరస్కరించగానే, వంచించడం బీజేపీకి అలవాటుగా మారింద‌న్నారు. దేశంలో ప్రజలకు తమ హక్కులు కలిపించడానికి బీజేపి చేసిందేమీ లేద‌న్నారు. సామరస్యం, ఏకత్వం, ప్రజా బలం.. ఇవే సీఎం కేసీఆర్‌కు, తెలంగాణకు పునాది అని క‌విత స్ప‌ష్టం చేశారు. తెలంగాణ అస్తిత్వం కోసం ఎప్పుడూ పోరాటం చేసే సీఎం కేసీఆర్‌కు క‌విత ప్ర‌త్యేక కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు.

While the Hon’ble Home Minister is here in Hyderabad today, I request him to talk about BJP and its leaders’ contribution to the :

👉🏻Independence movement

👉🏻Hyderabad Integration movement

👉🏻Telangana Movement

As the daughter of Telangana, I look forward to these answers. 3/4

