Agriculture University | విద్యార్థిని జట్టుపట్టుకొని ఈడ్చుకెళ్లిన ఖాకీలు.. ఘటనపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మహిళా కమిషన్‌..!

January 25, 2024 / 06:13 PM IST

Agriculture University | హైదరాబాద్ రాజేంద్రనగర్ వ్యవసాయ యూనివర్సిటీలో కానిస్టేబుళ్లు విద్యార్థిని జుట్టు పట్టుకుని ఈడ్చుకెళ్లిన ఘటనపై రాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఘటనను సుమోటోగా స్వీకరించిన కమిషన్‌.. విద్యార్థినిపై మహిళా పోలీసుల చర్య అమానుషమంటూ మండిపడింది.

ఘటనపై వెంటనే సమగ్ర విచారణ జరిపి మహిళా కమిషన్‌కు నివేదిక సమర్పించాలని, బాధ్యులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. భవిష్యత్‌లో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసు శాఖను ఆదేశించింది.

అయితే, రాజేంద్రనగర్‌లోని వ్యవసాయ యూనివర్సిటీని హైకోర్టు నిర్మాణానికి కేటాయిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో 55ని వెనక్కి తీసుకోవాలని బుధవారం శాంతియుతంగా విద్యార్థులు నిరసన చేపట్టగా.. పోలీసులు రంగప్రవేశం చేసి చెదరగొట్టారు. దీంతో ఓ యువతి పరుగెత్తుతుండగా బైక్‌పై వెంబడించిన ఇద్దరు మహిళా పోలీసులు సదరు విద్యార్థిని జట్టుపట్టి ఈడ్చుకెళ్లారు.

దాంతో యువతి అదుపు తప్పి రోడ్డుపై పడిపోయింది. అయినా ఆమె జుట్టు వదలకుండా ముందుకు లాక్కుంటూ వెళ్లారు. దీంతో ఆమెకు చేతులు, కాళ్లు, శరీరముందు భాగంలో గాయాలయ్యాయి. ‘ఇదేం పద్ధతి?’ అని ఆ బాధిత యువతి కంటతడి పెట్టుకుంటూ పోలీసులను ప్రశ్నించింది. ఇట్లనే ఉంటది సీన్‌ అంటూ ఆ కానిస్టేబుల్‌ నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం ఇవ్వడం కనిపించింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Student was Chased and dragged by hair, by two cops for reportedly protesting against allocating land of Professor Jayashankar Telangana State Agricultural University to the new Telangana High Court. Students want the GO55 to be withdrawn by Govt.

Cyberabad police said, “A Video… pic.twitter.com/9sNciJe9VH

