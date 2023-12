Telangana Ministers | తెలంగాణ‌ మంత్రులుగా ప్ర‌మాణం చేసింది వీరే..

December 7, 2023 / 01:53 PM IST

Telangana Ministers | హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ రెండో ముఖ్య‌మంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేశారు. డిప్యూటీ సీఎంగా మ‌ల్లు భ‌ట్టి విక్ర‌మార్క ప్ర‌మాణం చేశారు. వీరితో పాటు 10 మంది మంత్రులుగా ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేశారు. గ‌వ‌ర్న‌ర్ త‌మిళిసై సౌంద‌ర్ రాజ‌న్ వీరి చేత ప్ర‌మాణ‌స్వీకారం చేయించారు. ఎల్‌బీ స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఈ ప్ర‌మాణ‌స్వీకార కార్య‌క్ర‌మానికి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్య‌క్షుడు మ‌ల్లికార్జున్ ఖ‌ర్గే, క‌ర్ణాట‌క సీఎం సిద్ధ‌రామ‌య్య‌, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివ‌కుమార్, హిమాచ‌ల్ ప్ర‌దేశ్ సీఎం సుఖ్‌వింద‌ర్ సింగ్ సుఖుతో పాటు ప‌లువురు ప్ర‌ముఖులు హాజ‌ర‌య్యారు.

మంత్రులుగా ప్ర‌మాణం చేసింది వీరే..

ఉత్త‌మ్ కుమార్ రెడ్డి

దామోద‌ర రాజ‌న‌ర్సింహ‌

కోమ‌టిరెడ్డి వెంక‌ట్ రెడ్డి

దుద్దిళ్ల శ్రీధ‌ర్ బాబు

పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి

పొన్నం ప్ర‌భాక‌ర్

కొండా సురేఖ‌

ధ‌న‌స‌రి అనసూయ‌(సీత‌క్క‌)

తుమ్మ‌ల నాగేశ్వ‌ర్ రావు

జూప‌ల్లి కృష్ణారావు

Hyderabad | Uttam Kumar Reddy, C Damodar Rajanarasimha, Komatireddy Venkat Reddy and D. Sridhar Babu take oath as Telangana ministers pic.twitter.com/qiD6fNU9hS — ANI (@ANI) December 7, 2023

Hyderabad | Ponguleti Srinivasa Reddy, PPonnam Prabhakar, Surekha Konda and Anasuya Seethakka take oath as ministers in Telangana cabinet pic.twitter.com/nMOMxA9ITt — ANI (@ANI) December 7, 2023

Hyderabad | Tummala Nageswara Rao and Jupally Krishna Rao inducted into the Telangana cabinet led by CM Revanth Reddy pic.twitter.com/bD9pWE3coR — ANI (@ANI) December 7, 2023