సికింద్రాబాద్ నుంచి శబరిమలకు 26 ప్రత్యేక రైళ్లు

November 10, 2022 / 07:54 PM IST

హైద‌రాబాద్ : సికింద్రాబాద్‌ నుంచి శబమ‌రి వెళ్లే భక్తుల కోసం 26 ప్రత్యేక రైళ్ల‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్న‌ట్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే జోన్‌ అధికారులు వెల్లడించారు. సికింద్రాబాద్ – కొల్లం స్టేషన్ల మధ్యలో ఈ నెల 20 నుంచి ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు రాకపోకలు కొనసాగిస్తాయ‌ని తెలిపారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 17 వరకు శబరిమలకు ఈ రైళ్లు రాకపోకలు కొనసాగించ‌నున్నాయి. మొత్తంగా ఎనిమిది సర్వీసులుగా వీటిని కేటాయించారు.

