March 25, 2023 / 11:25 AM IST

హైదరాబాద్‌: టీఎస్‌పీఎస్సీ (TSPSC) కేసులో విచారణ ముమ్మరంగా సాగుతున్నది. పేపర్‌ లీకేజీ వ్యవహారంలో నిరాధార ఆరోపణలు చేసిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్‌కి (BJP chief Bandi sanjay) సిట్‌ (SIT) మారోసారి నోటీసులు (Notice) జారీ చేసింది. ఆదివారం తమ ఎదుట హాజరుకావాలని ఆదేశించింది. పేపర్ లీక్‌ (Paper leak) కుంభకోణంలో చేసిన ఆరోపణలపై వివరణ ఇవ్వాలని, ఆధారాలను సమర్పించాలని అధికారులు నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. గత మంగళవారం బండి సంజయ్‌కి సిట్‌ నోటీసులు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం ఆయన విచారణకు హాజరుకావాల్సి ఉండగా దూరంగా ఉన్నారు. పార్లమెంట్ సమావేశాల దృష్ట్యా తాను ఢిల్లీలో ఉన్నానని, సమావేశాల్లో పాల్గొనాల్సి ఉన్నందున హాజరుకాలేనంటూ సిట్‌కు బండి సంజయ్ లేఖ రాశారు. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా మరోసారి సిట్‌ అధికారులు ఆయనకు నోటీసులు జారీచేశారు.

Telangana | SIT officials arrived at State BJP Chief Bandi Sanjay's residence to serve a notice to him in connection with TSPSC leak issue.

Earlier he was summoned, asking him to appear before the officials to answer a few questions relating to the claim he made. pic.twitter.com/ZDVoBFfXb2

