హైద‌రాబాద్ : వరంగల్‌ సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌లో గుండె శస్త్రచికిత్సలు ప్రారంభమయ్యాయి. బుధవారం కాకతీయ మెడికల్‌ కాలేజీ ఆవరణలోని సూపర్‌స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌లో నిర్వ‌హించిన‌ ఓపెన్ హార్ట్ స‌ర్జ‌రీ స‌క్సెస్ అయింది. గుండెకు రంధ్రం కలిగి వుండి సంవత్సర కాలంగా ఇబ్బందులు పడుతున్న మహిళకు ఓపెన్‌ హార్ట్‌ సర్జరీ విధానం ద్వారా కార్డియోథెరపిక్‌ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు ఎంజీఎం వైద్యులు, సిబ్బందిపై ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించారు. హైద‌రాబాద్ బ‌య‌ట మొద‌టిసారిగా వ‌రంగ‌ల్ ఎంజీఎంలో ఓపెన్ హార్ట్ స‌ర్జ‌రీ నిర్వ‌హించ‌డాన్ని ఆయ‌న ప్ర‌శంసించారు. ప్ర‌జ‌ల ఆరోగ్య సంర‌క్ష‌ణ‌కు ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ తీసుకుంటున్న చ‌ర్య‌లే దీనికి ఉదాహ‌ర‌ణ అని హ‌రీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు.

వైద్యాధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని ప్రాంతానికి చెందిన వడ్డెపల్లి స్వప్న(31) భర్త కుమార్‌తో కలిసి కూలి పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నది. గత సంవత్సర కాలంగా గుండెకు రంధ్రం కలిగి ఉన్న కారణంగా అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నది. ఈ విషయమై స్థానిక ప్రభుత్వ వైద్యుల సూచనల మేరకు సెప్టెంబర్‌ 8న ఎంజీఎం వైద్యాధికారులను సంప్రదించడంతో కాకతీయ మెడికల్‌ కాలేజీ ఆవర‌ణ‌లోని సూపర్‌ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్‌లో అడ్మిట్‌ చేసుకొని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. సుమారు 20 రోజులు పరీక్షలు జరిపిన వైద్యుల బృందం గుండెకు రంద్రం ఎంత పరిమాణంలో, ఏ వైపున వుందనే విషయాన్ని గుర్తించి బుధవారం ఉదయం శస్త్రచికిత్స నిర్వహించారు. సుమారు రెండున్నర గంటల పాటు వైద్యుల బృందం కష్టపడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.

నోడల్‌ ఆఫీసర్‌ డాక్టర్‌ గోపాల్‌రావు పర్యవేక్షణలో కార్డియో థెరపిక్‌ సర్జరీ అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్‌ అల్లాడి సృజన్‌, డాక్టర్‌ రితీష్‌, పర్ఫ్యూషనిస్ట్‌(perfusionist) శ్రీనివాస్‌, అనస్థీషియా ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్‌ నాగార్జునరెడ్డి, జనరల్‌ మెడిసిన్‌ ప్రొఫెసర్‌, ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్‌ డాక్టర్‌ చంద్రశేఖర్‌, డాక్టర్‌ శ్రవణ్‌కుమార్‌, అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్‌ జి.స్ఫూర్తి, కేఎంసీ ప్రిన్సిపాల్‌ డాక్టర్‌ మోహన్‌దాస్‌, ఎంజీఎం ఆర్‌ఎంఓ డాక్టర్‌ మురళి, నర్సింగ్‌ సూపరింటెండెంట్‌ సుశీల బృందం, పలువురు టెక్నికల్‌ సిబ్బంది, తదితరులు పాల్గొన్నారు. మొదటి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన వైద్యులకు పలువురు రాజకీయ నాయకులు, నగర ప్రముఖులు అభినందనలు తెలిపారు.

