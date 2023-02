Sucheta Dalal | హైదరాబాద్‌ ప్రగతిపై ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ జర్నలిస్టు ప్రశంసలు

February 4, 2023 / 07:46 PM IST

Sucheta Dalal | హైదరాబాద్‌ ప్రగతిని మహారాష్ట్రకు చెందిన ప్రముఖ జర్నలిస్టు సుచేతా దలాల్‌ ప్రశంసలు కురిపించారు. సీఎం కేసీఆర్‌ నేతృత్వంలో హైదరాబాద్‌ పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా మారిందని కితాబిచ్చారు. హైదరాబాద్‌ మహోజ్వలంగా వెలిగిపోతోందని ప్రశంసించారు. హైదరాబాద్‌తో పోలిస్తే ముంబై వెనక్కి వెళుతోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సుచేతా దలాల్‌ చేసిన ట్వీట్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది.

Gosh. #Hyderabad is looking so posh and prosperous 🔆🔆 -India’s financial capital #mumbai looks like a poor cousin! We #mumbaikars must share the blame!!🥲

— Sucheta Dalal (@suchetadalal) February 4, 2023