MLC Kavitha | మండలిని సందర్శించిన సర్కారు బడి విద్యార్థులు.. స్వాగతం పలికిన ఎమ్మెల్సీ కవిత

August 5, 2023 / 12:28 PM IST

హైదరాబాద్‌: ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు చెందిన పలువురు విద్యార్థులు శాసన మండలిని (Legislative council) సందర్శించారు. విద్యార్థులు ఎమ్మెల్సీలు కవిత (MLC Kavitha), వాణి దేవి స్వాగతం పలికారు. మండలి పనితీరును గురించి ఎమ్మెల్సీ కవిత వారికి వివరించారు. మండలి చైర్మన్‌ గుత్తా సుఖేందర్‌ రెడ్డి (Gutta Sukender reddy) విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. అనంతరం అంతా కలిసి చైర్మన్‌ చాంబర్‌లో ఫొటో దిగారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులు మండలి పనితీరు తెలుసుకోవడంతో ప్రజాసేవపై ఆసక్తి పెరుగుతుందని ఎమ్మెల్సీ కవిత అన్నారు.

Some Young Minds from Government High School joined me at the Council today. Witnessing the legislative process at the Council through students' eyes reminds us why we do what we do. Our youth's passion and curiosity give us hope for a better tomorrow. Let's keep fostering their… pic.twitter.com/G42412VOYH

— Kavitha Kalvakuntla (@RaoKavitha) August 5, 2023