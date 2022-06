June 3, 2022 / 08:13 AM IST

హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్ర ఆర్థిక‌, వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హ‌రీశ్‌రావు జ‌న్మ‌దినాన్ని పుర‌స్క‌రించుకుని టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ క‌విత ట్వీట్ చేశారు. జ‌న్మ‌దిన శుభాకాంక్ష‌లు బావ‌.. ఆయురారోగ్యాల‌తో, నిండు నూరేళ్లు జీవించాల‌ని కోరుకుంటున్న‌ట్టు క‌విత త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Wishing @trsharish Bava a happy birthday. May you be blessed with good health and a long life pic.twitter.com/MF7d3nH7Tc

