April 17, 2022 / 02:23 PM IST

హైద‌రాబాద్ : నూత‌న స‌చివాల‌యంలో నిర్మిస్తామ‌న్న దేవాల‌యం అంశాన్ని ప్ర‌శాంత్ యాద‌వ్ అనే నెటిజ‌న్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా మంత్రి కేటీఆర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ఈ ట్వీట్‌పై మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు. ఆల‌యం, మ‌సీదు, చ‌ర్చి.. ఈ మూడింటిని త‌ప్ప‌కుండా నిర్మిస్తాం.. మీరేం ఆందోళ‌న చెంద‌కండి అని కేటీఆర్ సూచించారు. అన్ని మ‌తాల‌ను గౌర‌వించే సీఎం కేసీఆర్ నాయ‌క‌త్వంలో తెలంగాణ ఉంద‌న్నారు. మ‌తం ముసుగులో రాజ‌కీయాలు చేయం అని పేర్కొన్నారు.

Mandir Bhi Banega, Masjid Bhi Banega aur Church Bhi Banega! Aap Befikar Rahiye !!

This is Telangana under the leadership of #KCR who respects all faiths equally & doesn’t indulge in politics in the guise of Religion https://t.co/VC3Sq8BcOf

— KTR (@KTRTRS) April 17, 2022