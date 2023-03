March 22, 2023 / 12:32 PM IST

Minister KTR | హైద‌రాబాద్ : బీజేపీ( BJP ) పాలిత రాష్ట్రాల్లో ప‌రుష ప‌దాల‌తో ట్వీట్ చేసిన వారిని అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపుతున్నార‌ని బీఆర్ఎస్( BRS Party ) వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మంత్రి కేటీఆర్( Minister KTR ) ట్వీట్ చేశారు. తెలంగాణ‌( Telangana ) లో మాత్రం ఏకంగా ముఖ్య‌మంత్రి( Chief Minister ), మంత్రుల‌ను అస‌భ్య‌మైన ప‌ద‌జాలంతో దుర్భాష‌లాడుతూ.. అవ‌మాన‌క‌రంగా మాట్లాడుతున్నా స‌హిస్తున్నామ‌ని మంత్రి కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

ఈ సంద‌ర్భంగా క‌న్న‌డ న‌టుడు చేతన్‌( Chetan )ను అరెస్టు చేసి 14 రోజులు రిమాండ్‌కు త‌ర‌లించిన విష‌యాన్ని కేటీఆర్ ప్ర‌స్తావించారు. తెలంగాణ‌లోనూ అదే త‌ర‌హాలో స‌మాధానం ఇవ్వాలేమోన‌ని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై మీరేమంటారు..? అని ప్ర‌జ‌ల‌ను ఉద్దేశించి కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు. భావ ప్ర‌క‌ట‌నా స్వేచ్ఛ‌.. దూషించే స్వేచ్ఛ కాకూడ‌ద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

In BJP ruled Karnataka 👇 14 days jail for an ‘offensive’ tweet

In Telangana, we’ve been tolerating direct & horrible insults to our CM, Ministers and Legislators

May be we need to give them back in same coin, what say people?

Right to Freedom of expression is not Right to… https://t.co/97UltAAdj5

— KTR (@KTRBRS) March 22, 2023