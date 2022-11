November 27, 2022 / 03:07 PM IST

హైద‌రాబాద్ : మెట్రో రెండో ఫేజ్ ప‌నుల‌కు సంబంధించి ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ కీల‌క నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు. శంషాబాద్ ఎయిర్‌పోర్టు వ‌ర‌కు మెట్రోను విస్త‌రించాల‌ని నిర్ణ‌యించారు. దీంతో మైండ్ స్పేస్ జంక్ష‌న్ నుంచి శంషాబాద్ వ‌ర‌కు మెట్రోను విస్త‌రించ‌నున్నారు. 31 కిలోమీట‌ర్ల చేప‌ట్టే ఈ ప‌నుల‌ను రూ. 6,250 కోట్ల వ్య‌యంతో చేప‌ట్ట‌నున్నారు. డిసెంబ‌ర్ 9వ తేదీన సీఎం కేసీఆర్ ఈ ప‌నుల‌కు శంకుస్థాప‌న చేయ‌నున్నారు. ఈ విష‌యాన్ని రాష్ట్ర ఐటీ, ప‌రిశ్ర‌మల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

Hyderabad is Forging Ahead

Happy to announce that Hon’ble CM KCR Garu will be laying the foundation for Airport Express Metro 🚇 on 9th December

This project starting at Mindspace junction to Shamshabad Airport will be 31 KM long & will be costing approximately ₹6,250 Cr

