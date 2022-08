August 19, 2022 / 05:27 PM IST

హైద‌రాబాద్ : బిల్కిస్ బానో కేసు దోషుల విడుద‌ల‌పై టీఆర్ఎస్ పార్టీ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌, మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. ఎన్నిక‌ల్లో గెలిచేందుకు రాజ‌కీయ పార్టీలు ఎన్నో హామీలు ఇస్తాయి. సాధార‌ణంగా అభివృద్ధి, భ‌ద్ర‌త‌, సంక్షేమంపై హామీలు ఇవ్వ‌డం చూశాం. ఇప్పుడు మ‌హిళ‌లు, చిన్నారుల‌ను చంపిన దోషుల‌ను విడుద‌ల చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఖైదీల విడుద‌ల‌, శిక్ష త‌గ్గింపు ఎప్ప‌టికీ మ‌రిచిపోలేనిద‌ని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Political parties typically promise development, security, welfare sops to win elections

Now they are releasing Rapists & killers of pregnant women & children!!

These acts of omission, commission & remission will Not be forgotten

Karma is a Boomerang #BilkisBano

— KTR (@KTRTRS) August 19, 2022