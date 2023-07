Minister KTR | మునుగోడులో రూ.100కోట్లు ఖర్చు చేశామని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే చెబుతుంటే.. ఈసీ, ఈడీ ఏం చేస్తున్నాయ్‌..? : కేటీఆర్‌

July 9, 2023 / 10:00 PM IST

Minister KTR | ట్విట్టర్‌ వేదికపైగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై తెలంగాణ ఐటీ, పరిశ్రమల మంత్రి కల్వకుంట్ల తారకరామారావు విమర్శలు గుప్పించారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీగా డబ్బును ఖర్చు చేసిందని, రూ.100కోట్లు ఖర్చు చేసినట్లు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే బహిరంగంగా చెప్పారని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. బహిరంగంగానే బీజేపీ ఎమ్మెల్యే చెప్తుంటే.. ఎన్నికల కమిషన్‌, ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ ఏం చేస్తున్నాయని ప్రశ్నించారు. బీజేపీకి ఏమైనా నోటీసులు ఇస్తారా? విచారణ చేస్తారా ? అంటూ నిలదీశారు.

ఇదిలా ఉండగా.. ఇటీవల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడి మార్పు నేపథ్యంలో బీజేపీ పార్టీలో అసంతృప్తులు వ్యక్తమైన విషయం తెలిసిందే. ఓ ఎమ్మెల్యే అధిష్ఠానంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అదే సమయంలో బీజేపీ అధిష్ఠానం తెలంగాణలో వెలగబెట్టిన నిర్వాకాలన్నీ బయటపెట్టారు. ఆయన పలువురు మీడియా ప్రతినిధులతో ఆఫ్‌ ది రికార్డుగా మాట్లాడిన ఓ ఆడియో క్లిప్‌ ఇప్పుడు వైరల్‌ అయ్యింది. అందులో బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా కిషన్‌రెడ్డి నియామకం, అమిత్‌షా రాజకీయ చాణక్యంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఓ యూజర్‌ ఎమ్మెల్యే ఆడియోను ట్వీట్‌ చేయగా.. కేటీఆర్‌ స్పందించారు.

Where is ECI, ED and IT when a Telangana BJP MLA is openly claiming that his party spent 100 Crore Rupees in a By-election?

Will any notices be issued or enquiry conducted on BJP ?

Irony just died a million deaths after listening to Modi Ji speaking about corruption https://t.co/DLh2apkzZz

— KTR (@KTRBRS) July 9, 2023