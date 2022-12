వార్డు అధికారుల నియామకం ఓ వినూత్న చర్య: మంత్రి కేటీఆర్‌

December 2, 2022 / 10:32 AM IST

హైదరాబాద్‌: గ్రూప్‌-4 ద్వారా వార్డు అధికారుల నియామకం ఓ వినూత్న చర్య అని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. వార్డ్‌ ఆఫీసర్ల నియామకంతో పౌర సమస్యలపై మరింతగా దృష్టి సారించవచ్చని చెప్పారు. గ్రూప్‌-4 నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన సీఎం కేసీఆర్‌కు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈమేరకు మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘రాష్ట్రంలోని 141 మున్సిపాలిటీలలో వార్డు అధికారుల నియామకం జరుగబోతున్నది. దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ను టీఎస్‌పీఎస్సీ విడుదలచేసింది. గ్రూప్‌ 4 ద్వారా వార్డు అధికారుల నియామకం ఓ వినూత్న చర్య. దీంతో పౌర సమస్యలపై మరింతగా దృష్టిసారించవచ్చు. వార్డు అధికారులకు కౌన్సిలర్లతో మంచి సమన్వయం జరుగుతుంది. గ్రూప్‌-4 నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చిన సీఎం కేసీఆర్‌కు ధన్యవాదాలు.’ అని ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు.

Group-4 Notification issued by TSPSC

In a pioneering initiative, Ward officers will be appointed by the Telangana Govt across all 141 Municipalities

This will bring in hyper local focus on civic issues & help synergise with ward councillors

My gratitude to Hon’ble CM KCR Garu pic.twitter.com/2Jx0NPQVT8

— KTR (@KTRTRS) December 2, 2022