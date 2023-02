KTR | మోదీ బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో గొడవ ఆపలేదు కానీ.. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్దం ఆపారా.. జేపీ నడ్డాపై కేటీఆర్‌ ఫైర్‌

February 21, 2023 / 11:06 AM IST

KTR | ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌ మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. గొప్పల కోసం బీజేపీ నేతల చెప్పుకుంటున్న బడాయి మాటలను ఎండగట్టారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ మధ్య యుద్ధాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆపారని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలపై వాస్తవాలను బయటపెట్టారు.

బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలైన కర్ణాటక, మహరాష్ట్ర మధ్య నెలకొన్న బెలగావి సరిహద్దు సమస్యను ఇంతవరకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పరిష్కరించలేకపోయాడని కేటీఆర్‌ తెలిపారు. కానీ రష్యా, ఉక్రెయిన్‌ మధ్య యుద్ధాన్ని మాత్రం ఆపారని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా అబద్ధాలు చెబుతున్నారని విమర్శించారు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని ప్రధాని మోదీ ఆపారనేది అవాస్తవమని వాళ్ల నేతృత్వంలోని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖనే వెల్లడించిందని గుర్తు చేశారు. కర్ణాటకలోని ఉడిపిలో మోదీని ప్రశంసిస్తూ జేపీ నడ్డా చేసిన వ్యాఖ్యలకు సంబంధించి ఏఎన్‌ఐలో ప్రచురితమైన ఓ కథనాన్ని ట్విట్టర్‌లో పోస్టు చేశారు. ఔర్‌ కిత్నా ఫేకోగె సర్ ( ఇంకా ఎన్ని అబద్దాలు చెబుతారు సార్‌ ) అంటూ సెటైర్‌ వేశారు.

Modi can’t even resolve Belagavi Border dispute between 2 BJP ruled states Karnataka & Maharashtra

But BJP president Nadda falsely claims that Modi stopped the Russia-Ukraine war!

Their own Ministry of External Affairs says it’s Farce & Inaccurate!

Aur Kitna Phekoge Sir? 😅 pic.twitter.com/VFnpL62fKa

— KTR (@KTRBRS) February 21, 2023