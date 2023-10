Minister KTR | తెలంగాణలో బీజేపీకి వచ్చేవి సున్నా సీట్లే.. ప్రధాని మోదీ పాలమూరు పర్యటనపై మంత్రి కేటీఆర్‌ సెటైర్‌

October 1, 2023 / 12:00 PM IST

Minister KTR | పాలమూరు గడ్డపై పదేండ్ల కిందట ఎన్నికల ఆర్బాటంగా మోదీ ఇచ్చిన హామీలను ఇప్పటికీ నెరవేర్చకపోవడంపై మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌ వేదికగా నిలదీశారు. 2014లో ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాలమూరు ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టుపై అప్పటి యూఏపీ ప్రభుత్వం వివక్షను నిలదీసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. పదేండ్ల పాలనలో పాలమూరును పట్టించుకోకుండా నిద్రపోయారా అని యూపీఏ ప్రభుత్వాన్ని మోదీ నిలదీశారని.. మహబూబ్‌నగర్‌పై బీజేపీ ఉదాసీనత చూపించి ఇప్పుడు మరో పదేండ్లు గడిచిపోయాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ పదేండ్లలో పాలమూరు అభివృద్ధికి మీరేం చేశారో చూపించాలని అనుకుంటున్నానని మోదీ ప్రభుత్వంపై సెటైర్లు వేశారు. గడిచిన పదేండ్లలో పాలమూరు ఇరిగేషన్‌ ప్రాజెక్టులకు ఏ సాయం చేశారని నిలదీశారు. ఈ పదేండ్లలో మీరు అందించిన సాయం సున్నా అని చురకలంటించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో మీ బీజేపీ పార్టీ కూడా అవే నంబర్ సీట్లు గెలుచుకుంటుందని ఎద్దేవా చేశారు.

Back in 2014, you had questioned the UPA Govt about their indifferent attitude towards Palamuru irrigation projects and asked if they were sleeping for 10 years!

Today, after seeing 10 years of BJP’s apathy towards Mahbubnagar, I want to show the mirror to… pic.twitter.com/IBPrHaIU3m

