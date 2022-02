February 23, 2022 / 05:29 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రూపాయి సాయం చేయ‌ని కేంద్రంపై రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా పంచ్‌లు వేశారు. కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి జాతీయ హోదా ఉండ‌దు. పోని ఆర్థిక సాయం అయినా ఉంటుందా..? అది కూడా లేదు. అయిన‌ప్ప‌టికీ ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ స్టేట్ అయినా తెలంగాణ మాత్రం.. ప్ర‌పంచంలోనే అతి పెద్ద‌దైన లిఫ్ట్ ఇరిగేష‌న్ ప్రాజెక్టును రికార్డు స‌మ‌యంలోనే నిర్మించామ‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. సీఎం కేసీఆర్‌కు తెలంగాణ ప్ర‌జ‌ల మీద ప్రేమ ఉంది కాబ‌ట్టే.. స‌వాళ్ల‌ను అధిగ‌మించి, అభివృద్ధికి తోడ్ప‌డుతున్నార‌ని కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణ‌పై కేసీఆర్ ప్రేమ‌కు ఏది సాటిరాదు అని చెప్పారు.

No national status from the Central Govt. No financial assistance either. YET, India’s youngest state completes world’s largest lift irrigation project in a record time!

Love overcomes challenges and CM KCR’s love for Telangana is unmatched👏#MallannaSagar#KaleshwaramProject

— KTR (@KTRTRS) February 23, 2022