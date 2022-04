April 14, 2022 / 10:27 AM IST

హైద‌రాబాద్ : భార‌త రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్ట‌ర్ బీఆర్ అంబేద్క‌ర్‌కు రాష్ట్ర ఐటీ, పుర‌పాల‌క శాఖ‌ల మంత్రి కేటీఆర్ ఘ‌న నివాళుల‌ర్పించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. ఎంత కాలం జీవించామన్నది కాదు.. ఎంత గొప్పగా జీవించామన్నదే జీవితం అనే అంబేద్క‌ర్ సూక్తిని కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు. భార‌త రాజ్యాంగంలోని ఆర్టిక‌ల్ 3 ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధ్య‌మైంద‌ని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు మార్గం సుగ‌మం చేసిన ఆ మ‌హానీయుడికి నివాళుల‌ర్పిస్తున్నాన‌ని కేటీఆర్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

“Life should be great rather than long” – Dr BR Ambedkar

Humble respects to the Great leader who, by way of Article 3 in Indian Constitution, has paved way for creation of Telangana 🙏#AmbedkarJayanti pic.twitter.com/ECOiNkOuMy

— KTR (@KTRTRS) April 14, 2022