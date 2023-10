Minister KTR | కొవిడ్‌ టీకా మార్గదర్శకులకు నోబెల్‌.. అభినందనలు తెలిపిన మంత్రి కేటీఆర్

October 3, 2023 / 09:31 PM IST

Minister KTR | ఎంఆర్‌ఎన్‌ఏ వ్యాక్సిన్‌ తయారీలో కీలకంగా వ్యవహరించిన డ్రూ వైస్‌మాన్‌, కటాలిన్‌ కారికోలులకు నోబెల్‌ బహుమతి దక్కడంపై రాష్ట్ర ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కేటీఆర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు మంగళవారం కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌(ఎక్స్‌) చేశారు. బయో ఏసియా -2022 సదస్సులో అమెరికాకు చెందిన పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్‌ డ్రూ వైస్‌మెన్‌తో వర్చువల్‌గా జరిగిన చర్చను కేటీఆర్‌ గుర్తు చేసుకున్నారు.

మెడికల్‌ సైన్స్‌లో డ్రూ వైస్‌మెన్‌ చేస్తున్న పరిశోధనలను తనతో పంచుకున్నారని మంత్రి కేటీఆర్‌ ట్విట్టర్‌లో పేర్కొన్నారు. అన్ని కరోనా వేరియెంట్లను ఎదుర్కొనేందుకు ఒకటే వ్యాక్సిన్‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్టు చెప్పిన విషయాన్ని గుర్తు చేశారు. అప్పుడే.. అతని ప్రతిభను గుర్తించానని, ఆ విషయాన్ని స్వయంగా తెలియజేశానన్నారు. ప్రపంచ వ్యాక్సిన్‌ రాజధానిగా తెలంగాణ ఎదిగిన విషయాన్ని డ్రూ వైస్‌మెన్‌కు వివరించానని తెలిపారు. వరల్డ్‌ వ్యాక్సిన్‌ సెంటర్‌గా భవిష్యత్తులోనూ మరింత సేవలు అందిస్తామనే విశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశానని పేర్కొన్నారు. మెడికల్‌ సైన్స్‌లో డ్రూ వైస్‌మాన్‌, కటాలిన్‌ కారికోలు భవిష్యత్తులోనూ మరిన్ని సేవలు అందిస్తారనే ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

Celebrating Nobel Laureates in Medicine!

Huge congratulations to Drs. Drew Weissman and Katalin Kariko on being awarded the prestigious Nobel Prize in Physiology or Medicine for their groundbreaking work in mRNA vaccines.

I had the privilege of listening to and interacting with… pic.twitter.com/YdV5yUExzv

— KTR (@KTRBRS) October 3, 2023