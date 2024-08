KTR | సుంకిశాల ప్రమాదంపై రాహుల్‌ గాంధీకి కేటీఆర్‌ సూటి ప్రశ్నలు..!

August 10, 2024 / 08:50 PM IST

KTR | గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌ తాగునీటి అవసరాల కోసం నాగార్జున సాగర్‌కు దగ్గరలో నిర్మిస్తున్న సుంకిశాల. సాగర్‌ నుంచి సర్జ్‌పూల్‌లోకి నీటిని నింపేందుకు ఏర్పాటు చేసిన మూడు టన్నెళ్లలో ఓ టన్నెల్‌ గేటు ఎట్టుకుపోగా.. 170 అడుగుల ఎత్తులో నిర్మించిన రిటైనింగ్‌ వాల్‌ కూలిపోయింది. అయితే, ఈ నెల 2న ఘటన జరగ్గా.. కావాలనే ప్రభుత్వం దాచిపెట్టిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వం తీరుపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. అయితే, ప్రభుత్వం మాత్రం రిటైనింగ్‌ వాల్‌ కూలడం పెద్ద విషయం కాదని.. నిర్మాణ సంస్థే మళ్లీ నిర్మిస్తుందంటూ చిన్న విషయంగా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నది.

అయితే, సుంకిశాల ప్రమాదంపై కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేత, లోక్‌సభలో విపక్షనేత రాహుల్‌గాంధీకి బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా ప్రశ్నలు సంధించారు. ప్రమాదాన్ని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం ఎందుకు చేస్తున్నారు ? సుంకిశాల ప్రమాదానికి ఎవరు బాధ్యులు? అంటూ ప్రశ్నించారు. సుంకిశాల ప్రమాదాన్ని చిన్నగా చూపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ? సుంకిశాల ప్రమాదంపై ప్రభుత్వం నుంచి ఎవరూ మాట్లాడడం లేదంటూ నిలదీశారు. నిర్మాణ సంస్థపై చర్యలు తీసుకోకుండా ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు ఆపుతున్నారని ప్రశ్నించిన ఆయన.. సుంకిశాల ఘటనపై సిట్టింగ్‌ జడ్జితో విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్‌ చేశారు.

So the Congress Govt in Telangana wants the people of the state to believe that this was a minor incident at #Sunkishala & not talk about it even though more than 75 Crores of exchequer money was lost !!!

What & Who is stopping the Telangana Govt from blacklisting the agency… pic.twitter.com/otqSmMANTF

— KTR (@KTRBRS) August 10, 2024