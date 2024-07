July 16, 2024 / 10:09 AM IST

హైదరాబాద్‌: ప్రభుత్వ స్కూళ్లలో తాము ప్రవేశపెట్టిన ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకాన్ని కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం రద్దు చేయడం దురదృష్టకరమని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. సర్కారు బడుల్లో చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం ఈ అద్భుతమైన పథకాన్ని ప్రారంభించిందన్నారు. దానిని మరింతగా విస్తరించాలని కూడా భావించింది. ప్రస్తత ప్రభుత్వం తమ అనాలోచిత నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించి అల్పాహార పథకాన్ని తిరిగి అమలుచేయాలని సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా కోరారు.

తమిళనాడులోని ఎయిడ్‌ స్కూళ్లలో కూడా ఉచితంగా అల్పాహారం అందించే కార్యక్రమాన్ని సీఎం స్టాలిన్‌ సోమవారం ప్రారంభించారు. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణలో కూడా ఈ పథకాన్ని కొనసాగించాలని కోరుతూ ట్వీట్‌ చేశారు.

విద్యార్థుల హాజరు పెంచడం.. పౌష్టికాహారం ఇవ్వడం ద్వారా పిల్లల్లో శారీరక ఎదుగుదల ఉండేలా చూడటం. తల్లిదండ్రులపై భారం తగ్గించడం వంటి ప్రధాన ఉద్దేశాలతో బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం గతేడాది అక్టోబర్‌ 6న సర్కారు బడుల్లో ముఖ్యమంత్రి అల్పాహార పథకాన్ని ప్రారంభించింది. మ‌హేశ్వరం నియోజ‌క‌వ‌ర్గంలోని రావిర్యాల జ‌డ్పీహెచ్ఎస్‌లో అప్పటి మంత్రి సబితా రెడ్డితో కలిసి హరీశ్‌ రావు ప్రారంభించారు. తొలుత కొన్ని స్కూళ్లలోనే ఈ పథకాన్ని అమలులోకి తీసుకొచ్చినా క్రమంగా పెంచుకుంటూ పోయారు. అయితే ఎన్నికల అనంతరం రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావడంతో ఈ పథకం నిలిచిపోయింది.

It’s truly unfortunate that the Congress Govt has cancelled this wonderful initiative in Telangana

KCR Government had launched the breakfast scheme for students & had planned to expand it also but now …..

Request the Govt to reconsider their unwise decision and implement the… https://t.co/PZJvWI0a8n

— KTR (@KTRBRS) July 16, 2024