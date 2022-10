లిజ్‌ రాజీనామా చేశారు.. కానీ భారత ప్రధాని ఏం చేశారంటే: కేటీఆర్‌ ట్వీట్‌

October 21, 2022 / 10:24 AM IST

హైదరాబాద్‌: సరైన ఆర్థిక విధానాన్ని అమలు చేయలేకపోయిన బ్రిటన్‌ ప్రధాని లిజ్‌ ట్రస్‌ రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. బాధ్యతలు స్వీకరించిన 45 రోజుల్లోనే ఆమె తన పదవికి రాజీనామా చేయడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోందని మంత్రి కేటీఆర్‌ అన్నారు. కానీ భారత ప్రధాని దేశాన్ని దివాళా తీస్తున్నట్లు మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు. ప్రధాని మోదీ పాలనలో దేశం చాలా హీనస్థితికి చేరిందన్నారు. గడిచిన 30 ఏళ్లలో ఎన్నడూ లేనంత నిరుద్యోగం ఉందన్నారు. గడిచిన 45 ఏళ్లలో లేనంత ద్రవ్యోల్బణం కూడా ఏర్పడిందన్నారు. ఇంధన ధరలు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా మన దగ్గర ఉన్నట్లు మంత్రి తెలిపారు. అమెరికాతో డాలర్‌తో పోలిస్తే ఇండియాలో ప్రస్తుతం రూపాయి విలువ అత్యంత దారుణంగా పతనమైందని మంత్రి కేటీఆర్‌ ఆరోపించారు.

Amused to read that UK PM Liz Truss resigned in less than 45 days for her failed economic policy!

In India, we have a PM who gave us;

❇️ Highest unemployment in 30 years

❇️ Highest Inflation in 45 years

❇️ Highest LPG price in the world

❇️ Lowest Rupee Vs USD#TolerantIndia

— KTR (@KTRTRS) October 21, 2022