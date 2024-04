Rain Update | రానున్న మూడు గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షం..

April 20, 2024 / 11:54 AM IST

హైదరాబాద్‌: రానున్న మూడు గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం (Rain Update) ఉందని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. హైదరాబాద్‌, జగిత్యాల, జనగామ, మహబూబ్‌నగర్‌, మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి, నాగర్‌కర్నూల్‌, నారాయణపేట, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, వరంగల్‌, హనుమకొండ, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో వానలు పడుతాయని వెల్లడించింది. కాగా, ఇప్పటికే హైదరాబాద్‌తోపాటు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో శనివారం ఉదయం వర్షం కురిసింది.

హైదరాబాద్‌లోని రాజేంద్రనగర్‌, తుర్కయంజాల్‌, కొత్తపేట, సరూర్‌నగర్‌, నాగోల్‌, చైతన్యపురి, చంపాపేట, సైదాబాద్‌, శంషాబాద్‌, ఆదిబట్ల, చార్మినార్‌, నాంపల్లి, మలక్‌పేట్‌, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌, కాచిగూడ, ముషీరాబాద్‌, ఆర్టీసీ క్రాస్‌ రోడ్స్‌, అశోక్‌నగర్‌, బాగ్లింగంపల్లి, రాంనగర్‌, అడిక్‌మెట్‌, ఖైరతాబాద్‌, లక్టీకపూల్‌, తార్నాక, ఓయూ క్యాంపస్‌, హబ్సిగూడ, నాచారం, మల్లాపూర్‌, ఉప్పల్‌, నారాయణగూడ, హిమాయత్‌నగర్‌, లిబర్టీ, బషీర్‌బాగ్‌, లంగర్‌హౌస్‌, కార్వాన్‌, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, పంజాగుట్ట, మెహదీపట్నం, మాసబ్‌ట్యాంక్‌, మాదాపూర్‌, బడంగ్‌పేట, జల్‌పల్లిలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది.

Intense storms from Jangaon, Siddipet moving in Hanmakonda, Warangal. Get ready for perfect respite

Hyderabad continue to get light rains thereafter stop 🌧️

