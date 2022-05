హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వాన

May 4, 2022 / 07:49 AM IST

హైదరాబాద్‌: హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షం (rain) కురిసింది. ఉపరిత ద్రోణి ప్రభావంతో బుధవారం తెల్లవారుజామున ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడినన వాన బీభత్సం సృష్టించింది. ఈదురు గాలులతో పలుచోట్ల చెట్లు, ఫ్లెక్సీలు విరిగిపడ్డాయి. భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది.

అత్యధికంగా సీతాఫల్‌మండిలో 7.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది. ఇక బంసీలాల్‌పేటలో 6.7, వెస్ట్‌ మారేడుపల్లిలో 6.1, అల్వాల్‌లో 5.9, ఎల్బీనగర్‌లో 5.8, బాలానగర్‌లో 5.4, ఏఎస్‌రావ్‌ నగర్‌లో 5.1, బేగంపేట పాటిగడ్డలో 4.9, మల్కాజ్‌గిరిలో 4.7, ఫలక్‌నుమాలో 4.6, గన్‌ఫౌండ్రీలో 4.4, కాచిగూడ, సికింద్రాబాద్‌లో 4.3, చార్మినార్‌లో 4.2, గుడిమల్కాపూర్‌, నాచారంలో 4.1, అంబర్‌పేటలో 4, అమీర్‌పేట, సంతోష్‌నగర్‌లో 3.7, ఖైరతాబాద్‌లో 3.6, బేగంబజార్‌, హయత్‌నగర్‌, చిలుకానగర్‌లో 3.5 సెంటీమీటర్ల చొప్పున వర్షం కురిసింది.

సైదాబాద్‌, చంపాపేట్‌, సరూర్‌నగర్‌, నాగోల్‌, వనస్థలిపురం, తుర్కయంజాల్‌, పెద్దఅంబర్‌పేట, అబ్దుల్లాపూర్‌మెట్‌లో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం‌, తిరుమలగిరి, అల్వాల్‌, కంటోన్మెట్‌, మల్కాజిగిరి, ముషీరాబాద్‌, నాగోల్‌, జగద్గిరిగుట్ట, కూకట్‌పల్లిలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం, కుషాయిగూడ, ఈసీఐఎల్‌‌, కాప్రాలో ఉరుములతోకూడి భారీ వర్షం కురిసింది.

Last 1hr #HyderabadRains details ⚡️🌧️ Entire #Hyderabad got smashed by a massive DOWNPOUR 💥. Sitafalmandi recorded 72.8mm followed by bansilalpet 67mm. Check the table for more details 👇 @HiHyderabad pic.twitter.com/av23MaqJLv — Telangana Weatherman (@balaji25_t) May 4, 2022

భారీ వర్షంతో ఎల్బీనగర్‌, కొత్తాపేట్‌ రైతుబజార్‌, చైతన్యపురి, మలక్‌పేట్‌ గంజ్‌, ఉస్మానియా మెడికల్‌ కాలేజీ, మారేడ్‌పల్లి, ఖైరతాబాద్‌, పంజాగుట్ట, అమీర్‌పేట్‌, బంజారాహిల్స్‌, రాజేంద్రనగర్‌, అత్తాపూర్‌, కిస్మత్‌పూర్‌లో రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. వర్షపు నీటికి డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి.

#HyderabadRains – 6.10AM update ⚠️ Rains have now reduced a bit in North, West #Hyderabad. Rains will decreasw in South #GHMC after 30min, but steady showers and strong lightning show will continue @HiHyderabad pic.twitter.com/oGZFjofC0T — Telangana Weatherman (@balaji25_t) May 4, 2022

వర్షానికి ఈదురుగాలులు తోడవడంతో మియాపూర్‌, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, చైతన్యపురి, కొత్తపేట్‌, రాజేంద్రనగర్‌, అత్తాపూర్‌, కిస్మత్‌పూర్‌లో ముందుజాగ్రత్తగా అధికారులు విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిపివేశారు. యూసుఫ్‌గూడ, మైత్రివనం స్టేట్‌హోం, చాదర్‌ఘాట్‌ పోలీస్‌స్టేషన్‌ వద్ద రోడ్డుపై చెట్ల కొమ్మలు విరిగిపడ్డాయి.

గత కొన్నిరోజులుగా ఎండవేడిమితో అల్లాడుతున్న నగర ప్రజలకు ఈ వర్షంతో ఒక్కసారిగా ఉపశమనం లభించినట్లైంది. నేడు, రేపు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.

