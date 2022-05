May 26, 2022 / 05:54 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌కు భారీగా పెట్టుబ‌డులు తీసుకొచ్చేందుకు దావోస్ వేదికగా ప‌రిశ్ర‌మ‌ల శాఖ‌ మంత్రి కేటీఆర్ తీవ్ర‌మైన కృషి చేస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలో జీఎంఎం ఫాడుల‌ర్ సంస్థ హైద‌రాబాద్‌లో పెట్టుబ‌డులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చింది. గ్లాస్ లైన్ ప‌రిక‌రాల త‌యారీకి విస్త‌ర‌ణ ప్ర‌ణాళిక‌ల‌ను ప్ర‌క‌టించింది. త‌యారీ కేంద్రంపై మ‌రో 37 ల‌క్ష‌ల డాల‌ర్ల పెట్టుబ‌డి పెట్ట‌నుంది. దావోస్‌లో మంత్రి కేటీఆర్‌తో స‌మావేశం అనంత‌రం కంపెనీ ఈ ప్ర‌క‌ట‌న చేసింది. హైద‌రాబాద్ ఫార్మాసిటీ ప్రాజెక్టులో భాగ‌స్వామిగా సంస్థ ఉంటాన‌ని ప్ర‌క‌టించింది.

2020 ఏడాదిలో తెలంగాణ‌లో జీఎంఎం ఫాడుల‌ర్ త‌న కంపెనీని ప్రారంభించిన సంగ‌తి తెలిసిందే. గ్లాస్ లైనింగ్ ఈక్విప్‌మెంట్ త‌యారీ రంగంలో 6.3 మిలియ‌న్ డాల‌ర్ల పెట్టుబ‌డి పెట్టింది.

GMM Pfaudler announced its expansion plans of their glass-line equipment manufacturing facility in Hyd with an investment of USD 10 Million. GMM Pfaudler is a global leader in corrosion-resistant technologies, systems, & services for the chemical, pharma, food & energy industry. pic.twitter.com/YhCIDUgFUG

