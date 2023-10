Minister KTR | ఇంకా ఆధారాలు కావాలా రాహుల్‌?: మంత్రి కేటీఆర్‌

October 31, 2023 / 12:20 PM IST

హైదరాబాద్‌: దుబ్బాక బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి, ఎంపీ కొత్త ప్రభాకర్‌ రెడ్డిపై (Kotha Prabhakar Reddy) హత్యాయత్నం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. దాడికి పాల్పడింది కాంగ్రెస్‌ (Congress) కార్యకర్త అని స్పష్టంగా తెలుస్తున్నప్పటికీ.. దానిని కప్పిపుచుకునేందుకు నకిలీ ఫొటోలు, వీడియోలతో మభ్యపెట్టేందుకు ఆ పార్టీ నాయకులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి కేటీఆర్‌ (Minister KTR) ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు.

ప్రభాకర్‌రెడ్డిపై దాడిచేసింది కాంగ్రెస్‌ గూండానే అంటూ.. ఆ పార్టీ కండువాతో ఉన్న నిందితుడి ఫొటోలను ఆయన పోస్ట్‌ చేశారు. ఇంకా ఆధారాలు కావాలా అని పార్టీ సీనియర్‌ నాయకుడు రాహుల్‌ గాంధీని (Rahul Gandhi) మంత్రి కేటీఆర్‌ ప్రశ్నించారు.

The Congress Goon who unleashed the murder attack on MP Prabhakar Reddy yesterday

Do you need more proofs Rahul Gandhi ? pic.twitter.com/HceItfzvUL

— KTR (@KTRBRS) October 31, 2023