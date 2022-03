March 9, 2022 / 02:29 PM IST

హైద‌రాబాద్ : ముఖ్య‌మంత్రి క‌ల్వ‌కుంట్ల చంద్ర‌శేఖ‌ర్ రావుకు రాష్ట్ర డీజీపీ మ‌హేంద‌ర్ రెడ్డి ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలిపారు. పోలీసు శాఖ‌లో 2014 నుంచి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 45,113 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీ చేప‌ట్ట‌డంతో పాటు త‌మ‌కు నిరంత‌రం మ‌ద్ద‌తు ఇస్తున్న సీఎం కేసీఆర్‌కు రాష్ట్ర పోలీసుల త‌ర‌పున హృద‌య‌పూర్వ‌క కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలుపుతున్న‌ట్లు డీజీపీ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ పోలీసులు రాష్ట్ర ప్ర‌జ‌ల‌కు అంకిత‌భావంతో ప‌ని చేస్తామ‌ని హామీ ఇస్తున్న‌ట్లు డీజీపీ వెల్ల‌డించారు.

పోలీసు శాఖ‌లో మ‌రోసారి కొలువుల జాత‌ర మొద‌లైంది. ఆ శాఖ‌లో భారీగా ఖాళీలు ఉన్న‌ట్లు సీఎం కేసీఆర్ శాస‌న‌స‌భా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు. 18,334 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి నోటిఫికేష‌న్లు విడుద‌ల చేస్తామ‌ని కేసీఆర్ తెలిపారు. ఈ నేప‌థ్యంలో ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల‌కు ప్రిపేర‌య్యే అభ్య‌ర్థులు సంతోషం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

On behalf of Telangana Police, our sincere thanks to Honourable CM Garu for his continuous support since 2014 in strengthening the TS Police making total recruitment to 45,113.

We, TS police assure to serve the people with utmost dedication and devotion. pic.twitter.com/uHUZ1pPTaU

— DGP TELANGANA POLICE (@TelanganaDGP) March 9, 2022