July 18, 2024 / 12:39 PM IST

హైదరాబాద్‌: సుల్తాన్‌ మెడికల్‌ డివైజెస్‌ పార్క్‌ నుంచి ఉత్పత్తి ప్రారంభమవడం సంతోషానిస్తుందని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. కేసీఆర్ ఏర్పాటు చేసిన మెడికల్‌ డివైజెస్‌ పార్క్‌ రాష్ట్రానికి ఎంతో సంపద సృష్టించే వనరు కానుందని చెప్పారు. హైదరాబాద్‌ను లైఫ్‌సెన్స్ రంగం, మెడికల్ ఎక్విప్ మెంట్ల తయారీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న కృతనిశ్చయంతో నాటి సీఎం కేసీఆర్ సుల్తాన్‌పూర్‌లో మెడికల్ డివైజెస్ పార్క్‌ను ఏర్పాటు చేశాని తెలిపారు. అందులో ఏర్పాటైన సహజానంద్ మెడికల్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్‌లో మొదటిసారిగా స్టెంట్‌లను ఉత్పత్తిని చేశారని వెల్లడించారు.

ఆ సంస్థకు సంబంధించిన స్టెంట్లు నేటి నుంచి మార్కెట్‌లోకి రానుండటం ఎంతో సంతోషానిస్తున్నదని చెప్పారు. తెలంగాణలో ఉత్పత్తి అయ్యే ప్రొడక్ట్‌లు దేశ వ్యాప్తంగా, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎగుమతి కానుండటం ఎంతో గర్వంగా ఉందన్నారు. సుల్తాన్‌పూర్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మెడికల్‌ డివైజెస్‌ పార్క్‌ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్‌లో ఎంతో సంపద సృష్టించే వనరు కానుందని పేర్కొన్నారు.

2023, జూలై 4న మెడికల్‌ డివైజెస్‌ పార్కులో తయారైన ఉత్పత్తులను కేటీఆర్‌ ఆవిష్కరించిన విషయం తెలిసిందే. న్యూక్లియర్‌ యాసిడ్‌ పరీక్షల ద్వారా వ్యాధులను నిర్ధారించే.. పామ్‌ టాప్‌ మాలిక్యులర్‌ డివైస్‌, రెండు నిమిషాల్లోనే ఫలితం వచ్చేలా ఏఐ ఆధారిత హెమోగ్లోబిన్‌ టెస్టింగ్‌ డివైస్‌లను హూవెల్‌ లైఫ్ సైన్సెస్‌ తయారు చేసింది. టీబీ బ్యాక్టీరియా, యాంటీ బయాటిక్‌ రెసిస్టెన్స్‌ను మూడు గంటల్లోనే కచ్చితంగా నిర్ధారించే టెస్ట్‌ కిట్‌ను ఈఎంపీఈ డయాగ్నస్టిక్స్‌ రూపిందించిన విషయం తెలిసిందే.

Delighted & proud to share that the first lot of Stents made at Sahajanand Medical Technologies Ltd @SMTStents factory at the Medical Devices Park, Sulthanpur, Hyderabad goes to market today

Manufactured in Telangana &

Made in India 🇮🇳 for the World 🌎

The Medical Devices Park… https://t.co/EvkK2WRqAJ pic.twitter.com/nyjauIP7me

— KTR (@KTRBRS) July 18, 2024