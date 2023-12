December 18, 2023 / 01:39 PM IST

సిద్దిపేట: బిగ్‌బాస్‌ షో తెలుగు సీజన్‌ 7లో విజేతగా నిలిచిన పల్లవి ప్రశాంత్‌కు బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ సీనియర్‌ నేత, రాష్ట్ర మాజీ మంత్రి తన్నీరు హరీశ్‌రావు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ‘బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు సీజన్‌ 7 విజేతగా నిలిచిన మా సిద్దిపేట రైతుబిడ్డ పల్లవి ప్రశాంత్‌కు శుభాకాంక్షలు’ అని ఆయన ఎక్స్‌ (X) లో పేర్కొన్నారు.

బిగ్‌బాస్‌ షోలో తన ప్రదర్శన ద్వారా పల్లవి ప్రశాంత్‌ అందరి ఇళ్లలో ఓ కుటుంబసభ్యుడిలా మారిపోయాడని, సీజన్‌ ఆసాంతం సామాన్యుడి దృఢమైన సంకల్పానికి ప్రతీకగా నిలిచాడని హరీశ్‌రావు ప్రశంసించారు. పంట పొలాల నుంచి బిగ్‌బాస్‌ షో వరకు సాగిన అతని ప్రయాణం వీక్షకుల హృదయాలను దోచుకున్నదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Congratulations to our Siddipet’s ‘Raithu Bidda,’ Pallavi Prasanth for emerging as the winner of #BIGGBOSSTELUGU7

Pallavi Prashanth, a farmer became a household name and a symbol of the common man’s resilience throughout the season. His journey from the fields to the Bigg Boss… pic.twitter.com/pHozllUhV4

— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) December 18, 2023