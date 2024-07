CM Revanth Reddy | ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి..

July 21, 2024 / 10:23 AM IST

హైదరాబాద్‌: సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి (Ujjain Mahankali) బోనాల జాతర కన్నులపండువగా కొనసాగుతున్నది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయానికి తరలివస్తున్నారు. అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకుంటున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy) అమ్మవారిని దర్శించుకొని పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. మహంకాళికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయ పండితులు ముఖ్యమంత్రికి వేదమంత్రోచ్ఛరణల నడుమ దీవించారు. అమ్మవారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. అమ్మవారివారి శేష వస్త్రం అందించారు.

అంతకుముందు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్.. కుటుంబ సమేతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. పట్టువస్త్రాలతోపాటు అమ్మవారికి తొలి బోనం సమర్పించారు. బోనాల జాతర సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్, ఖైరతాబాద్‌ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌, ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్‌ తదితరులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక భక్తులు పెద్దసంఖ్యలో తరలివస్తుండటంతో ఆలయ పరిసరాల్లో సందడి నెలకొన్నది. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలుగకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

#WATCH | On the occasion of Sri Ujjaini Mahankali Bonala Jatara, Telangana CM Revanth Reddy and other ministers offer prayers at Ujjaini Mahakali Temple in Secunderabad.

(Source: I&PR Telangana) pic.twitter.com/E1wnUQgDG8

— ANI (@ANI) July 21, 2024