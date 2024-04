April 10, 2024 / 01:24 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : దేశంలోనే ప్ర‌తిష్టాత్మ‌క‌మైన ముంబై ఐఐటీలో 36 శాతం మంది విద్యార్థులు క్యాంప‌స్ ప్లేస్‌మెంట్స్ పొంద‌లేక‌పోయార‌ని ఇటీవ‌ల వార్త‌లు వెలువడిన విషయం తెలిసిందే. ఇదే అంశంపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఎక్స్‌ వేదికగా స్పందించారు. దేశంలో నిరుద్యోగంపై చ‌ర్చ జ‌ర‌గాలి. ప్ర‌ఖ్యాత ఐఐటీ గ్రాడ్యుయేట్ల‌కు కూడా ఉద్యోగాలు లేవు. దేశంలో నిరుద్యోగానికి ఇది నిద‌ర్శ‌నం కాదా..? కేంద్రంలో కొత్త ప్ర‌భుత్వాన్ని ఎన్నుకోబోతున్న ఈ కీల‌క స‌మ‌యంలో నిరుద్యోగంపై చ‌ర్చ జ‌ర‌గాలి. ప్ర‌పంచంలోనే యువ‌ర‌క్తం అధికంగా ఉన్న దేశం మ‌న‌ది. ప్ర‌స్తుతం మ‌నం ఎదుర్కొంటున్న ప్ర‌ధాన స‌మ‌స్య నిరుద్యోగ‌మే అని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు.

If the famed IIT graduates are having a hard time getting placed, isn’t it a telling sign of unemployment in the country?!

Isn’t this the most important issue we (as a nation with largest number of youngsters on the planet) should be discussing especially as we are about to… pic.twitter.com/TjMjU23kHo

— KTR (@KTRBRS) April 10, 2024