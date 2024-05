May 24, 2024 / 12:29 PM IST

KTR | హైద‌రాబాద్ : రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్ర‌భుత్వంపై బీఆర్ఎస్ వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మ‌రోసారి తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వ‌జ‌మెత్తారు. నిజాల‌ను బట్ట‌బ‌య‌లు చేస్తున్న బీఆర్ఎస్ నేత‌ల‌పై కేసులు పెడుతున్నారు.. కానీ అధికార పార్టీ నాయ‌కులే త‌ప్పుడు ప్ర‌చారం చేస్తే వారిపై ఎందుకు కేసులు న‌మోదు చేయ‌డం లేద‌ని కేటీఆర్ ప్ర‌శ్నించారు.

నా బంధువుకు రూ. 10 వేల కోట్ల కొవిడ్ కాంట్రాక్ట్ వ‌చ్చింద‌ని సీఎం ఆరోపించారు. స‌చివాల‌యం కింద నిజాం న‌గ‌లు త‌వ్వుకున్న‌ట్లు న‌కిలీ క‌థ అల్లారు. కేంద్ర హోం మంత్రి న‌కిలీ వీడియోను రేవంత్ రెడ్డి ప్ర‌చారం చేశారు. ఓయూకు చెందిన న‌కిలీ స‌ర్క్యుల‌ర్‌ను సీఎం పోస్టు చేశారు. మ‌రి న‌కిలీ వార్త‌లు ప్ర‌చారం చేస్తున్న వ్య‌క్తిని జైల్లో ఎందుకు పెట్ట‌రు అని కేటీఆర్ రాష్ట్ర పోలీసు యంత్రాంగాన్ని సూటిగా ప్ర‌శ్నించారు.

1. Revanth manufactured a shameless Lie that my relative got 10000 crore Covid Drug Contract

2. ⁠The same Joker created Fake narrative that I dug Nizams jewels which were under Secretariat

3. ⁠Revanth circulated Fake Video of Union Home Minister

4. ⁠Being a CM he posted a…

