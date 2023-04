April 12, 2023 / 10:21 AM IST

హైద‌రాబాద్‌: బీజేపీ నేత‌లు అస‌మ‌ర్థులు(Inability) అని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. ఇవాళ ఆయ‌న త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందిస్తూ.. తాను చేసిన ఛాలెంజ్ వాళ్లు స్వీక‌రించ‌లేక‌పోతున్న‌ట్లు తెలిపారు. గ‌డిచిన తొమ్మిదేళ్ల‌లో తెలంగాణ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అత్యుత్త‌మ ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చింద‌ని, దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కన్నా మెరుగైన ప్ర‌ద‌ర్శ‌న ఇచ్చిన ఒక్క రాష్ట్రం పేరు చెప్పాల‌ని కోరుతూ ప్ర‌ధాని మోదీకి స‌వాల్ చేశారు. ప్ర‌ధాని మోదీ(PM Modi) కానీ లేక ఏదైనా బాధ్య‌తాయుత‌మైన బీజేపీ కేంద్ర మంత్రి కానీ ఈ స‌వాల్‌పై స్పందించాల‌ని మంత్రి కేటీఆర్(Minister KTR) త‌న ట్వీట్‌లో తెలిపారు. కానీ బీజేపీ నేత‌ల్లో స్పందన లేక‌పోవ‌డం వారి అస‌మ‌ర్థ‌త‌ను బ‌య‌ట‌పెడుతుంద‌ని అన్నారు.

I had challenged @narendramodi Ji or any responsible BJP Union Minister to name a state in India that has performed better all round than Telangana in last 9 years👇

Their reluctance/inability to respond speaks volumes https://t.co/ztynO31sGh

— KTR (@KTRBRS) April 12, 2023