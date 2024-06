KTR | రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా విప్లవాత్మక పథకాలు అమలు చేసిన కేసీఆర్‌: కేటీఆర్‌

June 25, 2024 / 11:31 AM IST

హైదరాబాద్‌: రైతు సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కేసీఆర్‌ విప్లవాత్మక పథకాలు అమలు చేశారని బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ (KTR) అన్నారు. దేశంలోనే తొలిసారి కేసీఆర్‌ హయాంలో రైతు బంధు అమలు చేశామన్నారు. ఫార్మర్‌ ఫస్ట్‌ అనేది కేవలం నినాదం కాదని, దీనికి కొన్ని విప్లవాత్మక విధానాలు మద్దతుగా నిలిచాయని చెప్పారు. అది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం సాధించిన గొప్ప విజయం అని తెలిపారు. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వంలో రైతు మరణాలు తగ్గడంపై అరవింద్‌ వారియర్‌ అనే నెటిజన్‌ చేసిన ట్వీట్‌కు కేటీఆర్‌ స్పందించారు. తాము తీసుకొచ్చిన పథకాల గురించి వెల్లడించారు.

70 లక్షల మంది రైతులకు రూ.73 వేల కోట్లు ఖాతాల్లో వేశామన్నారు. ప్రతి రైతుకు రైతు బీమా పేరుతో రూ.5 లక్షల జీవిత బీమా కల్పించామని తెలిపారు. రూ.25 వేల కోట్లతో రుణమాఫీ అమలు చేశామని వెల్లడించారు. 24 గంటల ఉచిత విద్యుత్‌ అందించామన్నారు. మిషన్‌ కాకతీయలో భాగంగా వేల చెరువులను పునరుద్ధరించామని పేర్కొన్నారు. కాళేశ్వరం, పాలమూరు రంగారెడ్డి, సీతారామ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులను నిర్మించామని చెప్పారు.

This is THE Biggest achievement of KCR Government ✊

“Farmer First” was not a mere slogan. It was backed by some revolutionary policies

✳️ “Rythu Bandhu” – ₹73,000 Crore disbursed to 70 lakh farmers. India’s first Farm input assistance program

✳️ “Rythu Bhima” – ₹5 Lakh Life… https://t.co/bepGnotkTz

— KTR (@KTRBRS) June 25, 2024