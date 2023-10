A Secen Yeras Old Girl Fight With Blood Cancer And Help To A Child

Vedavalli | బ్ల‌డ్ క్యాన్స‌ర్‌తో పోరాడుతున్న ఏడేండ్ల చిన్నారి.. దాత‌ల కోసం త‌ల్లిదండ్రుల ఎదురుచూపులు

October 25, 2023 / 04:39 PM IST

Vedavalli | రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడ‌ని నిరుపేద కుటుంబం అది.. రెక్క‌లు ముక్క‌లు చేసుకుంటే గానీ పూట గ‌డ‌వ‌ని ప‌రిస్థితి. ఓ ప్ర‌యివేటు కంపెనీలో కార్మికుడిగా ప‌ని చేస్తూ.. త‌న భార్యాపిల్ల‌లకు ఏ లోటు రానివ్వ‌కుండా, జీవితాన్ని నెట్టుకొస్తున్న ప‌రిస్థితి. త‌న ఇద్ద‌రు ఆడ‌పిల్ల‌లు మురిపెంగా మాట్లాడుతుంటే.. చిరున‌వ్వులు చిందిస్తుంటే మురిసిపోయే ఆ త‌ల్లిదండ్రులకు ఊహించ‌ని క‌ష్టాలు ఎదుర‌య్యాయి. పెద్ద బిడ్డ క్యాన్స‌ర్ బారిన ప‌డ‌టంతో.. ఆ కుటుంబ ప‌రిస్థితి మ‌రింత దిగ‌జారింది. బ్ల‌డ్ క్యాన్స‌ర్‌తో పోరాడుతున్న బిడ్డ‌ను బ‌తికించుకునేందుకు ఇంటిని అమ్మి రూ. 30 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు ఖ‌ర్చు పెట్టారు. ఇప్పుడు ఆ పాప బ‌త‌కాలంటే క‌నీసం రూ. 20 ల‌క్ష‌లు కావాల‌ని వైద్యులు చెప్ప‌డంతో.. దాత‌ల కోసం ఆ చిన్నారి త‌ల్లిదండ్రులు ఎదురుచూస్తున్నారు.

వివ‌రాల్లోకి వెళ్తే.. సిద్దిపేట‌కు చెందిన అన‌గందుల ర‌ఘు, మంజుల దంప‌తుల‌కు ఇద్ద‌రు అమ్మాయిలు. పెద్ద‌మ్మాయి వేద‌వ‌ల్లి(7) 2022, న‌వంబ‌ర్‌లో జ్వ‌రం బారిన ప‌డింది. ఓ ప‌ది రోజుల పాటు ఆ పాప‌ను జ్వ‌రం ఇబ్బంది పెట్టింది. డాక్ట‌ర్ ద‌గ్గ‌ర‌కు తీసుకెళ్లారు. మెడిసిన్స్ వాడిన‌ప్పుడు జ్వ‌రం త‌గ్గ‌డం, ఆ త‌ర్వాత ఎక్కువ అవ‌డం జ‌రిగేది. రాత్రి స‌మ‌యంలో 103, 104 డిగ్రీల జ్వ‌రం వ‌స్తుండ‌టంతో, మ‌రో వైద్యుడిని సంప్ర‌దించారు త‌ల్లిదండ్రులు. అక్క‌డ‌క్క‌డ వైద్య ప‌రీక్ష‌లు నిర్వ‌హించ‌గా, వేద‌వ‌ల్లి బ్ల‌డ్ క్యాన్స‌ర్ బారిన ప‌డిన‌ట్లు తేలింది. దీంతో త‌ల్లిదండ్రులు ఆవేద‌న‌కు గుర‌య్యారు.

ఇక బిడ్డ‌ను బ‌తికించుకునేందుకు త‌ల్లిదండ్రులు చేయ‌ని ప్ర‌య‌త్న‌మంటూ లేదు. త‌మిళ‌నాడు, విశాఖ‌, ముంబైలోని ప‌లు ఆస్ప‌త్రుల్లో పాప‌కు చికిత్స చేయించారు. ముంబైలోని టాటా మెమోరియ‌ల్ హాస్పిట‌ల్లో కూడా వైద్యం చేయించారు. రూ. 30 ల‌క్ష‌ల వ‌ర‌కు ఖ‌ర్చు పెట్టారు. ఇందుకు క‌ట్టుకున్న గూడును అమ్మేశారు. త‌మ వ‌ద్ద ఉన్న డ‌బ్బంతా అయిపోవ‌డంతో.. హైద‌రాబాద్‌లోని బ‌స‌వ‌తార‌కం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్స‌ర్ ఆస్ప‌త్రికి తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం పాప బ‌స‌వ‌తార‌కం క్యాన్స‌ర్ ఆస్ప‌త్రిలోనే చికిత్స పొందుతోంది. పాపకు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్‎ప్లాంట్ చేయాలని, అందుకోసం రూ. 20 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుందని వైద్యులు తెలిపారు.

ఇప్పటికే వేద‌వ‌ల్లికి ఆరుసార్లు కీమో థెర‌పీ చేయించారు. రెండు సార్లు ర‌క్త మార్పిడి చేశారు. వెన్నుపాము బ‌ల‌హీనంగా ఉండ‌టంతో త‌న కాళ్ల‌పై నిల‌బ‌డ‌లేక‌పోతోంది. బెడ్ రెస్ట్‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. ఇప్ప‌టికే సొంత ఇంటిని అమ్ముకున్న ఆ తండ్రి.. కూతురు కోసం అందినచోటల్లా అప్పులు చేశాడు. ఇప్పుడు డబ్బులు లేకపోవడంతో కూతురిని ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలియక.. దాతల కోసం ఎదురుచూస్తున్నాడు. ఎవరైనా దాతలు ముందుకొచ్చి.. ఆర్థికసాయం చేస్తే తమ కూతురు మునుపటిలా కళ్ల ముందు తిరుగుతుందని ఆశాభావంతో ఉన్నారు. ఎవరైనా ఆర్థికసాయం చేయాలనుకుంటే కింద ఇచ్చిన అకౌంట్ నెంబర్‎కు కానీ లేదా ఫోన్ నెంబర్‎కు గానీ డబ్బులు ట్రాన్స్‎ఫర్ చేయాలని త‌ల్లిదండ్రులు కోరుతున్నారు.

డబ్బులు పంపాల్సిన అకౌంట్ నంబ‌ర్లు..

Bank Name: RBL Bank

Account number : 2223220119848758

Account name : Vedhavalli Anagandula

IFSC code : RATN0VAAPIS

(The digit after N is Zero)

For UPI Transaction: assist.raghu9935@icici

Phone No: 9440611760

Father Account Name : ANAGANDULA RAGHU Account Number: 008010101942448

Bank name : Axis bank

IFSC Code: UTIB0001134

UPI ID : raghu.rishi2008-3@okaxis UPI Number : 9440611760

#helpvedhafightagainstcancer