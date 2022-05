May 27, 2022 / 04:31 PM IST

హైద‌రాబాద్ : జ‌ర్మ‌నీకి చెందిన జెడ్ఎఫ్ సంస్థ హైద‌రాబాద్‌లో విస్త‌ర‌ణ ప్ర‌ణాళిక‌లు ప్ర‌క‌టించింది. ఈ మేర‌కు దావోస్ వేదిక‌గా రాష్ట్ర మంత్రి కేటీఆర్‌తో ఆ సంస్థ ప్ర‌తినిధులు స‌మావేశ‌మై విస్త‌ర‌ణ ప్ర‌ణాళిక‌ల‌పై చ‌ర్చించారు. 3 వేల మందికి ఉద్యోగాలు క‌ల్పిస్తూ విస్త‌ర‌ణ ప్ర‌ణాళిక‌ల‌ను చేప‌ట్ట‌నుంది. నానక్‌రాంగూడ‌లో కొత్త మొబిలిటీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయ‌నుంది. ఈ మొబిలిటీ కేంద్రాన్ని జూన్ 1వ తేదీన ప్రారంభించ‌నున్నారు. ప్ర‌పంచంలో 100 ఏరియాల్లో, 18 మేజ‌ర్ డెవ‌ల‌ప్‌మెంట్ సెంట‌ర్ల‌లో త‌మ కార్య‌క‌లాపాల‌ను జెడ్ఎప్ సంస్థ కొన‌సాగిస్తోంది. జెడ్ఎఫ్ సంస్థకు కేటీఆర్ ప్ర‌త్యేక ధ‌న్య‌వాదాలు తెలిపారు.

#HappeningHyderabad

A testimony for Hyderabad in the growing Mobility space. ZF, a German automotive major, announces it’s expansion plan in Hyderabad with 3,000 employees and will be a big part of the Telangana Mobility Valley!! pic.twitter.com/sgnuc5KqiE

