August 30, 2022 / 08:51 PM IST

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లో కొలువుల జాత‌ర కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ఇప్ప‌టికే ప‌లు శాఖ‌ల్లోని పోస్టుల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం ప‌చ్చ‌జెండా ఊపిన విష‌యం విదిత‌మే. దాంట్లో భాగంగా గ్రూప్ -1, ఎస్ఐ, పోలీసు కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేష‌న్ల‌తో పాటు ప‌లు ఉద్యోగాల‌కు నోటిఫికేష‌న్లు వెలువడిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా మ‌రో 2,910 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి ఇచ్చింది. గ్రూప్ -2 ఉద్యోగాలు 663, గ్రూప్-3 ఉద్యోగాలు 1,373, ప‌శుసంవ‌ర్ధ‌క శాఖ‌లో 294, గిడ్డంగుల సంస్థ‌లో 50 పోస్టులు, విత్త‌న ధ్రువీక‌ర‌ణ సంస్థ‌లో 25 పోస్టుల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి ఇచ్చింది.

Massive – #Telangana crosses 50K milestone in job notifications issued so far. As promised by Honble #CMKCR garu, Today issued orders for filling of direct recruitment posts 2910.

So far over 52,460 jobs have been notified in past 3 months. 1/n pic.twitter.com/gq0fIvIPnk

— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) August 30, 2022