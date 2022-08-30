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Home Telangana గ్రూప్ 2, 3 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి

గ్రూప్ -2, 3 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి

గ్రూప్ -2, 3 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి

హైద‌రాబాద్ : తెలంగాణ‌లో కొలువుల జాత‌ర కొన‌సాగుతూనే ఉంది. ఇప్ప‌టికే ప‌లు శాఖ‌ల్లోని పోస్టుల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం ప‌చ్చ‌జెండా ఊపిన విష‌యం విదిత‌మే. దాంట్లో భాగంగా గ్రూప్ -1, ఎస్ఐ, పోలీసు కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేష‌న్ల‌తో పాటు ప‌లు ఉద్యోగాల‌కు నోటిఫికేష‌న్లు వెలువడిన సంగ‌తి తెలిసిందే. తాజాగా మ‌రో 2,910 ఉద్యోగాల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి ఇచ్చింది. గ్రూప్ -2 ఉద్యోగాలు 663, గ్రూప్-3 ఉద్యోగాలు 1,373, ప‌శుసంవ‌ర్ధ‌క శాఖ‌లో 294, గిడ్డంగుల సంస్థ‌లో 50 పోస్టులు, విత్త‌న ధ్రువీక‌ర‌ణ సంస్థ‌లో 25 పోస్టుల భ‌ర్తీకి ప్ర‌భుత్వం అనుమ‌తి ఇచ్చింది.

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