నిజామాబాద్‌ జిల్లా ఆస్పత్రిలో 24 గంటల్లో 10 మోకాలి మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సలు

October 20, 2022 / 05:48 PM IST

నిజామాబాద్ : నిజామాబాద్‌ జిల్లా ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి అరుదైన మైలురాయి అందుకుంది. 24 గంటల్లోనే 10 మోకాలి మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. దాదాపు రూ. 4 లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యే శస్త్ర చికిత్సలను పైసా ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా చేసినట్లు ఆస్పత్రి వైద్య బృందం తెలిపింది.

ఈ సందర్భంగా ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రతిమారాజ్‌ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. ఈ నెల 19వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ మధ్యలో(సరిగ్గా 24 గంటలు) 10 మోకాలి మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సలను విజయవంతం చేశామని తెలిపారు. ఇది ఒక అరుదైన ఘనతగా భావిస్తున్నామని చెప్పారు. గతంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మోకాలి మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సలు జరగలేదు. గత మూడు నెలల నుంచి ఈ సర్జరీలు చేయడం ప్రారంభించాం. మే నెలలో ఆరు సర్జరీలతో ప్రారంభించామని తెలిపారు. అలా ఇవాళ 24 గంటల్లో పది సర్జరీలను విజయవంతంగా చేశామంటే మా డాక్టర్లు, నర్సింగ్ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నామని డాక్టర్ ప్రతిమారాజ్ పేర్కొన్నారు.

ఒకే రోజు రికార్డు స్థాయిలో మోకాలి మార్పిడి శస్త్ర చికిత్సలను దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన నిజామాబాద్ జిల్లా ఆస్పత్రి వైద్య బృందాన్ని రాష్ట్ర వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి హరీశ్‌రావు అభినందించారు. ప్రపంచ కీళ్ల నొప్పుల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ఘనత సాధించడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. సీఎం కేసీఆర్ మార్గదర్శకత్వంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేస్తున్నామని హరీశ్‌రావు పేర్కొన్నారు.

Congratulations to the team of doctors at GMC/GGH Nizamabad for conducting 10 Knee Replacement Surgeries successfully in 24 hours, commemorating World Arthritis Day. Robust Rural Health Infrastructure under the guidance of #CMKCR garu. pic.twitter.com/irOOj8I62h

— Harish Rao Thanneeru (@trsharish) October 20, 2022