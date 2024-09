September 2, 2024 / 08:57 PM IST

Yuvraj Singh : భార‌త మాజీ ఆల్‌రౌండ‌ర్ యువ‌రాజ్ సింగ్ (Yuvraj Singh) తండ్రి యోగ్‌రాజ్ సింగ్(Yograj Singh) ఎంఎస్ ధోనీపై సంచ‌ల‌న ఆరోప‌ణ‌లు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. త‌న కుమారుడి అంత‌ర్జాతీయ కెరీర్‌ను జీవితాన్ని ధోనీ స‌ర్వ నాశ‌నం చేశాడ‌ని యోగ్‌రాజ్ ఓ వీడియోలో అన్నాడు. ఆయ‌న ఆరోప‌ణ‌ల నేప‌థ్యంలో యూవీ త‌న తండ్రి గురించి మాట్లాడిన పాత వీడియో ఒక‌టి ప్ర‌స్తుతం వైర‌ల్ అవుతుంది. అందులో యువ‌రాజ్.. మా నాన్న మాన‌సిక స‌మ‌స్య‌ల‌తో బాధ ప‌డుతున్నాడ‌ని చెప్పాడు.

టీమిండియా వ‌ర‌ల్డ్ క‌ప్ హీరోగా కెరీర్ ముగించిన యువ‌రాజ్ నిరుడు ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌లో మాట్లాడాడు. ‘మా నాన్నా యోగిరాజ్ మాన‌సిక స‌మ‌స్య‌ల‌తో బాధ ప‌డుతున్నాడు. అయితే.. ఈ విష‌యాన్ని ఆయ‌న అస్స‌లు అంగీక‌రించ‌డు’ అని యువ‌రాజ్ ఈ వీడియోలో వెల్ల‌డించాడు. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ల‌తా ‘అవునా.. అందుక‌నే ధోనీపై యోగిరాజ్ అభ్యంత‌ర‌క‌ర‌మైన ఆరోప‌ణ‌లు చేశాడా?’ అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.



త‌న కుమారుడు యువ‌రాజ్‌కు భారత ర‌త్న అవార్డు ఇవ్వాల‌ని యోగిరాజ్ ఓ వీడియోలో డిమాండ్ చేశాడు. అదే స‌మ‌యంలో ఆయ‌న ఎంఎస్ ధోనీపై తీవ్ర‌స్థాయిలో విరుచుకుప‌డ్డాడు. ‘నా కుమారుడు యువ‌రాజ్ సింగ్ జీవితాన్ని ధోనీ నాశ‌నం చేశాడు. తానే ఏం చేశాడ‌నేది అద్ధంలో ముఖం చూసుకుంటే అత‌డికే అర్థ‌మ‌వుతుంది. నేను అయితే ధోనీని ఎప్ప‌టికీ క్ష‌మించ‌ను. అత‌డు గొప్ప అట‌గాడే. కానీ నా కొడుకు యూవీ కెరీన్‌ను దెబ్బ‌తీశాడు. ఒక‌వేళ‌ ధోనీ గ‌నుక అడ్డు లేకుంటే నా బిడ్డ మ‌రో నాలుగైదు ఏండ్లు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆడేవాడు’ అని యోగ్‌రాజ్ జీ స్విచ్ అనే యూట్యూబ్ ఛాన‌ల్ ఇంట‌ర్వ్యూలో అవేశంగా అన్నాడు.

Yograj Singh’s latest explosive interview on MS Dhoni.

😨

Also, demands Bharat Ratna for his son Yuvraj Singh for his outstanding and selfless contribution to Cricket. pic.twitter.com/JDoJrLMeIW

— Abhishek (@vicharabhio) August 31, 2024