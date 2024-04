April 22, 2024 / 11:49 PM IST

RR vs MI : ప‌దిహేడో సీజ‌న్‌లో రాజ‌స్థాన్ రాయ‌ల్స్(Rajasthan Royals) ఏడో విక్ట‌రీ కొట్టింది. సొంత ఇలాకాలో ఓపెన‌ర్ య‌శ‌స్వీ జైస్వాల్(104 నాటౌట్) సెంచ‌రీతో క‌దం తొక్క‌గా ముంబై ఇండియ‌న్స్‌(Mumbai Indians)ను చిత్తుగా ఓడించింది. ఈ సీజ‌న్ భారీ స్కోర్ బాకీప‌డ్డ య‌శ‌స్వీ. ముంబై బౌల‌ర్ల‌ను చిత‌క్కొట్టి శ‌త‌క గ‌ర్జ‌న చేశాడు. దాంతో, రాజ‌స్థాన్ 9 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. కెప్టెన్ సంజూ శాంస‌న్(38 నాటౌట్) సాధికార ఇన్నింగ్స్‌తో మెరిశాడు. దాంతో, ముంబై ఖాతాలో ఐదో ఓటమి చేరింది.

Second IPL HUNDRED for Yashasvi Jaiswal 💯

గ‌త వారం రోజులుగా ఉత్కంఠ పోరాటాలు. ఆఖ‌రి ఓవ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌లు.. కానీ, ఈసారి అవేమీ లేవు. తొలి ఓవ‌ర్‌లోనే వికెట్ కోల్పోయిన‌ ముంబై చివ‌ర‌కు 180 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. టేబుల్ టాప‌ర్ అయిన‌ రాజ‌స్థాన్ జ‌ట్టు ఏమాత్రం త‌డ‌బ‌డ‌కుండా ఆడి విజేత‌గా నిలిచింది. మోస్త‌రు టార్గెట్ అయినా ఓపెన‌ర్లు య‌శస్వీ(104 నాటౌట్), బ‌ట్ల‌ర్‌(35) ధ‌నాధ‌న్ ఆడారు. బుమ్రా మిన‌హా అంద‌ర్నీ ఉతికేస్తూ స్కోర్ బోర్డును ఉరికించారు. ఈ జోడీ తొలిసారి 50పైగా ర‌న్స్ జోడించి రాజ‌స్థాన్ విజ‌యానికి బ‌ల‌మైన పునాది వేసింది. అయితే.. స్ట్రాట‌జిక్ టైమ్‌లో వ‌ర్షం ప‌డ‌డంతో అంపైర్లు కాసేపు మ్యాచ్‌ను నిలిపివేశారు. అప్ప‌టికి రాజ‌స్థాన్ స్కోర్ 61/0.

A fantastic start to the chase for Rajasthan Royals! 🩷

Jos Buttler & Yashasvi Jaiswal put on 61/0 in the Powerplay!

