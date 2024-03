March 13, 2024 / 10:16 PM IST

WPL 2024 | మహిళల ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ (డబ్ల్యూపీఎల్‌)లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌కు ఎదురేలేకుండా సాగుతోంది. ఈ సీజన్‌లో గుజరాత్‌ టైటాన్స్‌తో ముగిసిన ఆఖరి లీగ్‌ మ్యాచ్‌లో ఆ జట్టును చిత్తుగా ఓడించింది. గుజరాత్‌ నిర్దేశించిన 127 పరుగుల ఛేదనను ఢిల్లీ.. 13 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. షఫాలీ వర్మ (37 బంతుల్లో 71, 7 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు) దంచికొట్టడంతో ఢిల్లీ అలవోక విజయం సాధించింది. అంతకుముందు గుజరాత్‌.. ఢిల్లీ బౌలర్లు కట్టడి చేయడంతో 126 పరుగులకే పరిమితమైంది.

స్వల్ప ఛేదనలో ఢిల్లీ ఎప్పటిలాగే మెరుపు ఆరంభాన్ని దక్కించుకుంది. 3 ఓవర్లలోనే ఆ జట్టు 30 పరుగులకు చేరుకుంది. కెప్టెన్‌ మెగ్‌ లానింగ్‌ (10 బంతుల్లో 18, 4 ఫోర్లు), షఫాలీ వర్మలు ధాటిగా ఆడారు. లానింగ్‌ నిష్క్రమించిన తర్వాత వచ్చిన అలీస్‌ క్యాప్సీ డకౌట్‌ అయింది. కానీ షఫాలీ.. జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ (28 బంతుల్లో 38 నాటౌట్‌, 4 ఫోర్లు, 1 సిక్సర్‌)లు దంచికొట్టడంతో ఢిల్లీ ఈజీ విక్టరీ కొట్టింది. ఆఖర్లో విజయానికి రెండు పరుగుల ముందు షఫాలీ ఔట్‌ అయినా రోడ్రిగ్స్‌ బౌండరీతో ఢిల్లీ విజయాన్ని ఖాయం చేసింది.

2️⃣ x MAXIMUMS 💥 @TheShafaliVerma hitting the ball over the line with ease

డైరెక్ట్‌ ఫైనల్‌..

ఈ విజయంతో ఢిల్లీ.. నేరుగా ఫైనల్‌కు క్వాలిఫై అయింది. గత సీజన్‌లో కూడా ఢిల్లీ డైరెక్ట్‌గా ఫైనల్‌ ఆడింది. ఢిల్లీ ఫైనల్‌ చేరడంతో ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌లో ముంబై ఇండియన్స్‌ – రాయల్‌ ఛాలెంజర్స్‌ బెంగళూరు తలపడననున్నాయి. మార్చి 15న ఎలిమినేటర్‌ మ్యాచ్‌ జరగాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జట్టు.. మార్చి 17న ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో ఫైనల్‌ ఆడనుంది. గత సీజన్‌లో ఢిల్లీ – ముంబై ఫైనల్‌ ఆడగా హర్మన్‌ప్రీత్‌ కౌర్‌ సారథ్యంలోని ముంబై కప్ నెగ్గిన విషయం విదితమే.

Roaring into the 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗦 🥳@DelhiCapitals are one step closer for the ultimate prize 🏆#TATAWPL | #Final | #DCvGG pic.twitter.com/Z5KnvUofl9

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 13, 2024