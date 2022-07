WI vs IND | టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న టీమిండియా

July 27, 2022 / 06:43 PM IST

వెస్టిండీస్‌తో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో భారత జట్టు మొదట బ్యాటింగ్ చేయనుంది. టాస్ గెలిచిన టీమిండియా సారధి శిఖర్ ధావన్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నాడు. మూడు వన్డేల సిరీస్‌లో తొలి రెండు మ్యాచుల్లో గెలిచిన భారత్ ఇప్పటికే 2-0తో సిరీస్‌ను కైవసం చేసుకుంది. అయితే రెండు మ్యాచుల్లోనూ గట్టిపోటీ ఇచ్చిన వెస్టిండీస్ జట్టు.. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా గెలవాలని పట్టుదలగా ఉంది.

తమ జట్టులో ఒకే మార్పు ఉందని, ఆవేష్ స్థానంలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఆడుతున్నాడని ధవన్ వెల్లడించాడు. జడేజా పూర్తి ఫిట్‌గా లేకపోవడంతో అతను మూడో వన్డేలో కూడా అందుబాటులో లేడని, మెడికల్ టీం పర్యవేక్షణలో ఉన్నాడని బీసీసీఐ తెలిపింది.

అదే సమయంలో తమ జట్టులో మూడు మార్పులు జరిగినట్లు విండీస్ సారధి పూరన్ వెల్లడించాడు. అల్జారీ జోసెఫ్, రావ్‌మెన్ పావెల్, షెఫర్డ్ ఆడటం లేదని వారి స్థానాల్లో హోల్డర్, కీమో, కార్టీ ఆడుతున్నారని చెప్పాడు.

భారత జట్టు: శిఖర్ ధావన్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్, శ్రేయాస్ అయ్యర్, సూర్యకుమార్ యాదవ్, దీపక్ హుడా, సంజూ శాంసన్, శార్దూల్ ఠాకూర్, అక్షర్ పటేల్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, యుజ్వేంద్ర చాహల్, మహమ్మద్ సిరాజ్

విండీస్ జట్టు: నికోలస్ పూరన్ (కెప్టెన్), షాయి హోప్, కైల్ మేయర్స్, షామ్రా బ్రూక్స్, బ్రాండన్ కింగ్, కీసీ కార్టీ, కీమో పాల్, జేసన్ హోల్డర్, అకీల్ హొస్సేన్, హేడెన్ వాల్ష్, జేడేన్ సీల్స్

A look at our Playing XI for the final ODI.

One change for #TeamIndia. Prasidh Krishna comes in for Avesh Khan.

Ravindra Jadeja was not available for selection for the 3rd ODI since he is still not 100 percent fit.The medical team will continue to monitor his progress.#WIvIND pic.twitter.com/4bkh524SBu

— BCCI (@BCCI) July 27, 2022