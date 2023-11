ICC: ఇంతకీ మీరు ఏం సందేశం ఇచ్చినట్టు..? ఐసీసీ నిర్ణయంపై స్పందించిన తొలి ట్రాన్స్ ఉమెన్ క్రికెటర్

November 22, 2023 / 04:09 PM IST

ICC: అంతర్జాతీయ మహిళా క్రికెట్‌లో ట్రాన్స్‌జెండర్లకు అనుమతిని నిరాకరిస్తూ ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ (ఐసీసీ) మంగళవారం తీసుకున్న నిర్ణయంపై బిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇది క్రీడా స్ఫూర్తికి విరుద్ధమని కొంతమంది వాదిస్తుండగా మహిళల క్రికెట్‌ భద్రత, సమగ్రతను కాపాడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఐసీసీ సమర్థించుకున్నది. అయితే ఐసీసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడే ఏకైక ట్రాన్స్‌జెండర్‌ క్రికెటర్‌, కెనడాకు చెందిన డానియల్‌ మెక్‌ గహె స్పందించింది. ఐసీసీ నిర్ణయంతో తన అంతర్జాతీయ కెరీర్‌కు గుడ్‌ బై చెప్పిన మెక్‌గహె.. దీనిద్వారా ఏం సందేశం పంపారని ప్రశ్నించింది.

ఐసీసీ నిర్ణయం వెలువడిన కొద్దిసేపటికే ఆమె.. ‘ఐసీసీ ఈ రోజు ఉదయం తీసుకున్న నిర్ణయంతో నేను బరువెక్కిన హృదయంతో నా అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌ కెరీర్‌కు వీడ్కోలు చెబుతున్నా. ఇన్నాళ్లూ నాకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు కృతజ్ఞతలు. ఐసీసీ తీసుకున్న నిర్ణయంపై నా అభిప్రాయాలను ప్రస్తుతానికైతే హోల్డ్‌లో పెడుతున్నా. కానీ ఇది అసంబద్ధం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాదిగా ఉన్న ట్రాన్స్‌ ఉమెన్‌కు ఐసీసీ ఏ సందేశం ఇచ్చినట్టు..? ఈ సందేశం అయితే కచ్చితంగా మేము కోరుకుంది కాదు. నేను మాత్రం ఈ క్రీడలో సమానత్వం కోసం పోరాటాన్ని ఆపను. అత్యున్నత స్థాయిలో క్రికెట్‌ ఆడేందుకు మేమూ అర్హులమే. మేము ఆట సమగ్రతకు ఎంతమాత్రమూ వ్యతిరేకం కాదు..’అని రాసుకొచ్చింది.

Danielle McGahey has on the basis of this ruling had to retire, thus reducing the number of trans women in international cricket by 100%.

I would ask ‘are you happy now’, but I know that for so many, they really are. It’s so vindictive. pic.twitter.com/gGXATNCYyq

— Nakul Pande (@NakulMPande) November 22, 2023